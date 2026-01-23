Soudan : l’hôpital universitaire Bahri rouvre ses portes

Après près de trois ans de destruction et d’abandon, l’hôpital universitaire Bahri, dans le nord de la capitale soudanaise, a enfin rouvert ses portes.

Symbole de résilience, cet établissement, pillé et ravagé par les Forces de soutien rapide (RSF) en avril 2023, accueille à nouveau des patients, redonnant un souffle d’espoir à une population épuisée par la guerre. Le Dr Ali Mohamed Ali, chirurgien, se souvient :tout était détruit. Il ne restait rien. Nous avons dû tout reconstruire de zéro.

Pendant les premiers jours de la guerre, Ali est arrêté et détenu par les RSF dans un centre de détention à Soba, où des détenus témoignent de tortures et de conditions inhumaines. À sa libération, il découvre une ville en ruines : « Les hôpitaux étaient détruits, les rues dévastées. Il ne restait plus rien. »

Khartoum, reprise par l’armée en mars 2024, tente de se relever. 40 des 120 hôpitaux de la ville ont rouvert, mais les besoins restent immenses.

Un nouveau départ, grâce à la solidarité internationale

Aujourd’hui, l’hôpital Bahri renaît, grâce à un financement de plus de 2 millions de dollars de l’Association des médecins soudanais-américains et Islamic Relief USA. Les services de chirurgie, obstétrique, gynécologie et urgences ont rouvert, et les couloirs, fraîchement peints, accueillent à nouveau patients et personnel soignant.