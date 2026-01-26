RDC : dans l'enfer de Goma, un an après sa chute [Africanews Today]

Il y a une année, la ville de Goma en RDC passait sous la coupe des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Depuis, les habitants de la capitale du Nord-Kivu tentent de se remettre des violences provoquées par les affrontements entre les l'armée et les rebelles.

2-La SADC au chevet du Mozambique frappé par de graves inondations. L’équipe d’urgence de la Communauté de développement de l’Afrique australe participe aux opérations de secours dans le pays.

En Libye, l’or noir a le vent en poupe. Le pays a signé un accord pétrolier de 20 milliards avec le groupe français TotalEnergies et américain ConocoPhillips. Il porte sur une durée de 25 ans.

Et Comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda hebdomadaire avec les dates à retenir :

Le président Nigérian Bola Tinubu est attendu à Ankara en Turquie. Au menu de la visite les 27 et 28 janvier, la sécurité et le commerce. Les échanges commerciaux entre le Nigeria et la Turquie ont atteint 877,8 millions de dollars en 2024 selon l’International Trade Center.

Le président du Somaliland de son côté effectue du 27 au 3 février, une visite en Israël. L’Etat hébreu a reconnu le 26 décembre l’indépendance du Somaliland. Une première à l’échelle mondiale qui a suscité diverses réactions.

Le Somaliland est une République autoproclamée depuis 1991située dans le nord –ouest de la Somalie.

Enfin, du 25 janvier au 1er février, se déroule la semaine internationale du premier film à Yaoundé, au Cameroun. Au programme de cette 12e édition, des projections, des conférences et des colloques.