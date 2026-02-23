RDC : les combats reprennent malgré le cessez-le-feu [Africanews Today]

De nouveaux combats ont été signalés dans l’est de la RDC dimanche entre l’armée congolaise et les rebelles de l’AFC/M23. Des violences qui interviennent en dépit des efforts diplomatiques du président angolais Joao Lourenco**. Un sujet de notre correspondante Elysee Malaika.**

Malgré la reprise des combats dans plusieurs localités du sud-kivu, un poste de frontière vital pour l’économie de la région, a rouvert ses portes. Situé à la frontière entre le Burundi et la RDC, ce point stratégique avait été fermé pendant plus de deux mois par les rebelles du M23 pour bloquer le soutien militaire du Burundi aux forces congolaises.

La Maison Blanche organise une séquence diplomatique à huis clos du 23 au 24 février à Washington pour traiter du dossier du Sahara occidental. Le territoire contesté non autonome selon les Nations Unies, va de nouveau faire l’objet de négociations entre le Maroc, le mouvement indépendantiste, le front polisario et l’Algérie.

Un peu de musique en fin de journal, avec l'artiste sénégalais Sahad Sarr qui présente un dernier album authentique dans lequel ses influences sont au service d’un message, porter aux et fort les valeurs du panafricanisme.

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :

Le nouveau président de Madagascar, Michaël Randrianirina, est attendu à Paris ce mardi 24 février. Il sera reçu à l’Elysée par son homologue français Emmanuel Macron pour évoquer le soutien de la France à la transition de l’île. Il s’agit de sa première visite en tant que président de la refondation au pouvoir depuis octobre.

La mobilisation contre la dernière réforme électorale se poursuivra au Nigéria ce mardi 24 février. Selon les organisateurs, ce nouveau rassemblement contre la transmission électronique des résultats électoraux en temps réel, est prévu devant l’Assemblée nationale. Il vise à prolonger le mouvement et à élargir la participation. Les autorités assurent le maintien de l’ordre autour du site pour ce qui devrait constituer une nouvelle étape clé dans l’évolution de cette contestation.

La mission technique du Fonds Monétaire International est attendue fin février au Gabon. Cette nouvelle mission annoncée le mois dernier constitue une étape importante pour les autorités gabonaises, engagées dans un processus de consolidation budgétaire et de réformes visant à renforcer la soutenabilité des finances publiques.

Le salaire minimum sud africain va augmenter de 5% pour atteindre 30.23 rands à compter du 1er mars. L'Afrique du Sud augmente ainsi son salaire minimum national d’un montant supérieur au taux d’inflation et fait le pari que des salaires plus élevés soutiendront la consommation et contribueront à stabiliser la demande.