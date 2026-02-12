À Goma, la cheffe par intérim de la MONUSCO espère une réouverture progressive de l’aéroport

La cheffe par intérim de la MONUSCO, Vivian van de Perre, a atterri jeudi à Goma à bord d’un hélicoptère des Nations unies, une première depuis la fermeture de l’aéroport international en janvier 2025, lors de la prise de la ville par le M23.

« Il y a plus d’un an, le 26 janvier 2025, j’étais dans le dernier avion à atterrir à l’aéroport de Goma. Aujourd’hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. J’espère que cela marque le début de la réouverture progressive de l’aéroport, au bénéfice de la population », a-t-elle déclaré.

Sa visite vise à soutenir les préparatifs pour le suivi et la vérification du cessez-le-feu, conformément à la résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité.

« Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité de 2025, la MONUSCO a pour mandat de soutenir un cessez-le-feu permanent », a-t-elle rappelé.

La MONUSCO, qui maintient environ 8 000 soldats dans l’est de la RDC, prévoit de déployer dans les prochaines semaines une mission de surveillance à Uvira, au Sud-Kivu. Malgré un accord de paix signé en décembre à Washington entre Kinshasa et Kigali, les combats n’ont pas totalement cessé, tandis que l’Angola a récemment proposé un nouveau cessez-le-feu entre les forces congolaises et le M23.