Nigeria : l'armée récupère 11 personnes enlevées depuis 3 mois

L'armée nigériane a déclaré mardi avoir secouru 11 victimes d'enlèvement lors d'une opération menée tard dans la nuit de mardi à mercredi, le long de l'autoroute Kaduna-Abuja.

L'opération aurait permis de déjouer une tentative des groupes armés de déplacer les captifs à travers une zone boisée sous le couvert de l'obscurité.

Il s'agit de cinq hommes, trois femmes et trois enfants qui étaient retenus en captivité depuis 92 jours après avoir été enlevés dans la communauté de Gada Mallam Maman, dans l'État de Kaduna, en octobre.

Les troupes de la base opérationnelle avancée de Doka ont repéré le groupe le 26 janvier à l'aide d'équipements de surveillance à longue portée, selon un communiqué de l'armée.

Les soldats sont intervenus après avoir aperçu les ravisseurs escortant leurs victimes le long d'un sentier dans la brousse.

Les enlèvements contre rançon sont devenus un problème majeur de sécurité dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, notamment le long de l'autoroute Kaduna-Abuja, un important corridor de transport reliant la capitale commerciale au territoire de la capitale fédérale.

La situation sécuritaire au Nigeria est surveillée de près par le président américain Donald Trump, qui a lancé une frappe aérienne le jour de Noël pour dénoncer ce qu'il qualifie de persécution des chrétiens. La semaine dernière, des bandits armés ont enlevé plus de 160 fidèles dans deux églises de Kaduna.