Nigeria : plus de 170 fidèles enlevés dans l’État de Kaduna

Un nouvel enlèvement massif secoue le nord du Nigeria. Dans l’État de Kaduna, des hommes armés ont attaqué plusieurs églises dimanche matin, en plein office, et ont enlevé plus de 170 fidèles chrétiens, selon des responsables locaux et religieux.

Parmi les victimes, des familles entières ont été emmenées, probablement pour des rançons. Les habitants décrivent une attaque méthodique, menée sans possibilité de fuite.

Ishaku Danzumi Kurmin, rescapé de l’attaque, raconte : « Ils ont complètement encerclé le village. Si vous courez d'un côté, ils sont là, si vous courez de l'autre, ils sont là aussi. Ils nous ont emmenés dans une autre église. Là, ils nous ont battus et nous ont emmenés dans la brousse. Dans la brousse, nous avons fait une halte. Ils nous ont battus à nouveau et nous avons rencontré leur chef qui se tenait à côté de motos. Ils nous ont battus à nouveau. »

La police nigériane a initialement nié les faits, invoquant la volonté d’éviter la panique, avant d’admettre l’enlèvement et de lancer des opérations pour retrouver et secourir les victimes.

Alice Joseph, mère d’une victime, décrit l’impact humain de ces violences : « Depuis quelques années, il y a des enlèvements chaque année. Ils ont emmené mes enfants et mon mari. Ils sont revenus cette année. Ils ont même emmené mes parents. Je suis la seule qui reste maintenant. Il n'y a plus que moi et Dieu maintenant. »

Le nord du Nigeria reste confronté à une insécurité chronique, mêlant banditisme armé, violences communautaires et attaques djihadistes, affectant chrétiens et musulmans. Malgré des opérations militaires ponctuelles et des frappes ciblées menées avec le soutien des États-Unis, la situation reste hors de contrôle, laissant les habitants dans la peur constante d’enlèvements massifs.