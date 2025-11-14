L’OMS exhorte les pays africains à renforcer la lutte contre le diabète

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre 2025, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle les pays africains à intensifier la prévention, le dépistage et la prise en charge du diabète à toutes les étapes de la vie, face à une maladie dont la prévalence ne cesse de croître.

L’Afrique est confrontée à une progression rapide du diabète. Selon l’OMS, plus de 24 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans vivent actuellement avec cette maladie dans la région, et ce chiffre pourrait atteindre 60 millions d’ici 2050 si rien n’est fait. Près de la moitié des personnes concernées ignorent leur état, s’exposant à des complications graves telles que maladies cardiaques, insuffisance rénale, cécité ou atteintes nerveuses.

Mohamed Janabi, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, souligne que le diabète touche toutes les tranches d’âge et que chaque étape de la vie présente des besoins spécifiques en matière de prévention et de soins. Il identifie l’évolution des modes de vie, la hausse de l’obésité et l’accès limité aux soins primaires comme principaux facteurs de cette progression.

L’OMS insiste sur l’importance d’une action intégrée : promotion d’une alimentation saine, pratique régulière d’une activité physique, dépistage précoce, suivi médical continu et accès garanti à l’insuline et aux soins essentiels. Le thème de cette année, « Le diabète touche tous les âges », met en évidence la nécessité d’une prise en charge adaptée, de l’enfance au grand âge.

Certaines initiatives montrent déjà des résultats : le Ghana et l’Ouganda, par exemple, intègrent désormais les services de diabète et de maladies cardiovasculaires dans les soins primaires. L’OMS soutient ces efforts à travers le programme WHO PEN et PEN-Plus, visant à étendre l’accès à des soins de qualité au niveau communautaire.