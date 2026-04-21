Exclue du G20 par Trump, la France réaffirme son soutien à Pretoria

Membre du G20, le pays doit pouvoir participer à toutes les réunions officielles du groupe. C’est en tout cas la position de la France, exprimée ce mardi par son ambassadeur, David Martinon.

Une déclaration qui intervient après une décision polémique du président américain Donald Trump. Ce dernier a exclu l’Afrique du Sud d’un sommet du G20 organisé dans son club, en Floride.

Dans le même temps, Pretoria n’a pas non plus été invitée au prochain sommet du G7, prévu en juin en France. Des tensions autour de la présidence du G20 en 2025, mais aussi des accusations de violences visant des agriculteurs blancs sud-africains. Des accusations fermement rejetées par le gouvernement sud-africain, qui dénonce une « mesure punitive » fondée sur des informations erronées.

À Johannesburg, l’ambassadeur français a tenu à clarifier la position de Paris : pour la France, l’Afrique du Sud reste un membre à part entière du G20 et doit y prendre toute sa place. Concernant le G7, la France dément toute pression américaine. Elle affirme avoir simplement choisi d’inviter le Kenya, dans un format volontairement restreint. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lui, a réagi avec ironie : « On ne peut pas être désinvité d’un forum auquel on n’appartient pas. »