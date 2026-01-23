CAN 2025 : Thiaw s'explique et s'excuse pour le chaos contre le Maroc

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a défendu la sortie de son équipe du terrain lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, affirmant qu’il s’agissait d’une décision émotionnelle prise dans la confusion du moment.

Dimanche dernier, le Sénégal a quitté la pelouse dans le temps additionnel après que le Maroc a obtenu un penalty, quelques instants seulement après qu’un but sénégalais potentiellement décisif a été refusé.

"Je n’ai jamais eu l’intention d’aller à l’encontre des principes du jeu que j’aime tant", a écrit Thiaw sur Instagram jeudi. "J’ai simplement essayé de protéger mes joueurs contre une injustice. Ce que certains peuvent percevoir comme une violation des règles n’est rien d’autre qu’une réaction émotionnelle face au parti pris de la situation. Après délibération, nous avons décidé de reprendre le match et de jouer pour le trophée."

Sadio Mané a convaincu les joueurs sénégalais de revenir sur le terrain afin que Brahim Díaz puisse tirer le penalty marocain. La tentative de Díaz a été arrêtée lors de la dernière action du temps réglementaire, puis Pape Gueye a marqué en prolongation pour offrir la victoire au Sénégal (1-0).

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a condamné dès le lendemain la sortie du Sénégal, et la Fédération royale marocaine de football a indiqué qu’elle engageait une action juridique auprès de la FIFA et de la Confédération africaine de football, estimant que l’incident avait "considérablement affecté le déroulement normal du match et la performance des joueurs".

La décision d’accorder le penalty a entraîné des échauffourées autour du terrain, impliquant des joueurs rivaux sur la ligne de touche, tandis que des agents de sécurité affrontaient des supporters sénégalais derrière l’un des buts. Certains spectateurs ont réussi à pénétrer sur le terrain, où les affrontements ont continué, avant que certains ne soient évacués de force.

La sortie des Sénégalais a finalement provoqué une interruption de jeu de 15 minutes, mais des altercations se poursuivaient encore lorsque Brahim Diaz a tiré son penalty manqué.

"Nous avons vécu un tournoi exceptionnel, avec une organisation magnifique, qui s’est malheureusement terminé de manière dramatique", a déclaré Thiaw.

La Fédération sénégalaise de football a dénoncé un manque de "fair-play" de la part des hôtes marocains avant la finale, renforçant le sentiment d’injustice des Lions de la Teranga après l’annulation de leur but en fin de match et l’attribution du penalty contre eux.

"Je m’excuse si j’ai offensé qui que ce soit", a déclaré Thiaw à propos de la sortie de son équipe, "mais les amoureux du football comprendront que l’émotion fait partie intégrante de ce sport."