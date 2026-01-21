Le Congo-Brazzaville fixe la date du scrutin présidentiel au 15 mars

Les Congolais se rendront aux urnes le dimanche 15 mars pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2026. Le calendrier électoral officiel, annoncé par le gouvernement, précise le vote anticipé des forces de l’ordre, la période de campagne et la journée de silence électoral. Les candidatures commencent à se formaliser dans un climat d’attente et de vigilance.

À l’issue d’un Conseil des ministres tenu le 20 janvier, le gouvernement a convoqué le corps électoral pour le 15 mars 2026, infirmant les rumeurs d’un scrutin prévu le 22 mars.

Le porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, a précisé les modalités : les forces de l’ordre voteront par anticipation le 12 mars, pour être disponibles le jour du scrutin. La campagne électorale s’étendra du 28 février au 13 mars à minuit, précédée d’une journée de silence électoral le 12 mars, conformément aux délais constitutionnels, qui imposent que l’élection se déroule entre 30 et 40 jours avant la fin du mandat actuel, initié le 16 avril 2021.

Le président sortant, Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, a été investi comme candidat par le Parti congolais du Travail (PCT) en décembre dernier, bien qu’il n’ait pas encore confirmé officiellement sa candidature. Plusieurs opposants ont déjà annoncé leur participation : Destin Gavet (Mouvement Républicain), Uphrem Dave Mafoula (Les Souverainistes), et Anatole Limbongo-Ngoka (PARADIS), tandis que d’autres noms, dont Frédéric Bintsamou (Pasteur Ntumi), circulent.

Le gouvernement insiste sur la transparence du processus. Les dates limites pour le dépôt des candidatures doivent encore être précisées par l’administration électorale, mais aucune modification du calendrier légal n’est envisagée, assurant ainsi le respect des règles en vigueur.