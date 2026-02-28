Congo-Brazzaville : ouverture de la campagne présidentielle

La campagne pour l'élection présidentielle du mois prochain au Congo-Brazzaville débute samedi, le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans, semblant assuré de prolonger son règne de plusieurs décennies.

Ce militaire de carrière a d'abord dirigé le Congo sous le régime du parti unique de 1979 à 1992, avant de perdre les premières élections multipartites du pays face à l'ancien Premier ministre Pascal Lissouba. Il a renversé Lissouba lors d'une guerre civile pour revenir au pouvoir en 1997.

Au début du mois, il a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat de cinq ans, qui, selon la Constitution, serait son dernier. La campagne électorale débute samedi sur la côte atlantique, dans la capitale économique et pétrolière du pays, Pointe-Noire, avec un rassemblement organisé par le Parti congolais du travail (PCT) du président. Elle se terminera le 13 mars, le premier tour des élections ayant lieu le 15 mars.

Six candidats de l'opposition ont officiellement confirmé leur candidature, dont Destin Gavin, 34 ans, du Mouvement républicain (MR), qui se présente pour la première fois. Mais l'opposition, fragmentée et muselée, a peu de chances de l'emporter, le parti au pouvoir promettant une « vague » en faveur de son « patriarche », selon les affiches électorales placardées le long des routes.

Sassou Nguesso est l'un des dirigeants africains les plus anciens après Paul Biya au Cameroun, au pouvoir depuis 1982, et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Guinée équatoriale, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1979.

Il a remporté les élections de 2002 et 2009 et a pu se présenter à nouveau - et gagner - les élections de 2016 et 2021 après une modification constitutionnelle qui a supprimé la limite d'âge de 70 ans et prolongé le nombre maximum de mandats.

- Élections contestées - Le Congo-Brazzaville, ancienne colonie française, est riche en pétrole, mais près de la moitié de ses six millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les opposants politiques de Sassou Nguesso ont systématiquement contesté toutes ses victoires électorales depuis 2002.

Deux candidats qui se sont présentés aux élections de 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, sont toujours détenus après avoir été condamnés pour « atteinte à la sûreté intérieure » en 2018 et 2019. Ils avaient vivement contesté les résultats officiels, qui donnaient 60 % des voix à Sassou Nguesso.

Les ONG et les groupes de la société civile condamnent régulièrement les violations des libertés civiles et les menaces contre les opposants politiques. Le président est néanmoins réputé pour avoir ramené une certaine stabilité dans le pays marqué par la guerre civile dans les années 1990 et dans une région en proie à des conflits.