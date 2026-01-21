Afrique du Sud : les feux de forêts se ravivent près du Cap

Les pompiers sont de nouveau sur le pied de guerre près du Cap, en Afrique du Sud.

Les incendies qui ravagent la région de Franschhoek, à l’est de la ville, se sont intensifiés dans la nuit, alors que la situation semblait jusque-là sous contrôle. Depuis près d’une semaine, les flammes progressent dans cette zone montagneuse. Mardi matin, un incendie dans le secteur de Three Streams restait hors de contrôle.

En cause : de fortes rafales de vent qui ont répandu le feu vers des collines couvertes d’une végétation dense et extrêmement sèche. Sur les réseaux sociaux, les services de secours décrivent une situation critique. Ils évoquent une région saturée de matériaux hautement combustibles, alimentant sans relâche les flammes. La présence de forêts d’eucalyptus, particulièrement inflammables, complique encore le travail des équipes.

Épuisés, les pompiers poursuivent néanmoins leur combat pour tenter de protéger les habitations et contenir l’avancée du feu, alors que les conditions météorologiques restent défavorables.