Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Afrique du Sud : les feux de forêts se ravivent près du Cap

Sur cette photo prise mercredi 4 janvier 2017, un pompier lutte contre un incendie à Somerset West, près du Cap, en Afrique du Sud.   -  
Copyright © africanews
Stefan Smuts/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Afrique du Sud

Les pompiers sont de nouveau sur le pied de guerre près du Cap, en Afrique du Sud.

Les incendies qui ravagent la région de Franschhoek, à l’est de la ville, se sont intensifiés dans la nuit, alors que la situation semblait jusque-là sous contrôle. Depuis près d’une semaine, les flammes progressent dans cette zone montagneuse. Mardi matin, un incendie dans le secteur de Three Streams restait hors de contrôle.

En cause : de fortes rafales de vent qui ont répandu le feu vers des collines couvertes d’une végétation dense et extrêmement sèche. Sur les réseaux sociaux, les services de secours décrivent une situation critique. Ils évoquent une région saturée de matériaux hautement combustibles, alimentant sans relâche les flammes. La présence de forêts d’eucalyptus, particulièrement inflammables, complique encore le travail des équipes.

Épuisés, les pompiers poursuivent néanmoins leur combat pour tenter de protéger les habitations et contenir l’avancée du feu, alors que les conditions météorologiques restent défavorables.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.