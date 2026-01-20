CAN 2025 : retour triomphal des Lions de la Teranga au Sénégal

Les champions d’Afrique sénégalais sont rentrés lundi soir à Dakar. Un retour triomphal pour les Lions de la Teranga, accueillis par le président de la République et une foule immense venue saluer leur parcours historique à la Coupe d’Afrique des nations disputée au Maroc.

Dès leur descente d’avion, les joueurs sénégalais ont été accueillis par le président Bassirou Diomaye Faye et des centaines de supporters rassemblés à l’aéroport international de Dakar. Joie, ferveur et émotions fortes ont marqué ce retour des nouveaux rois du football africain.

Tout au long de la compétition, en les regardant jouer, nous avons senti qu'ils avaient cette mission en tête, qu'ils avaient à cœur de ramener cette coupe et de rendre le peuple sénégalais fier. Ils l'ont fait de manière héroïque. Ils ont joué un football magnifique, ils ont été incroyablement fair-play et exemplaires, sur le terrain comme en dehors. Nous ne pouvons qu’être fiers d’eux, a souligné Bassirou Diomaye Faye, Président du Sénégal.

Depuis la finale de dimanche, le Sénégal vit toujours au rythme de la victoire. Les supporters continuent de célébrer leurs héros. Beaucoup ont patienté pendant des heures à l’aéroport, déterminés à voir, approcher et parfois toucher leurs idoles.

Nous sommes ici pour célébrer notre coupe, les champions d’Afrique, pour accueillir les joueurs, notre champion africain Sadio Mané et toute l’équipe sénégalaise. Nous sommes heureux aujourd’hui, nous sommes fiers d’être Sénégalais raconte Bamba Sene, supporter sénégalais.

Une grande parade est prévue ce mardi dans la capitale pour célébrer ce deuxième sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations. Les Lions de la Teranga, vainqueurs d’une finale historique, continuent d’écrire les plus belles pages de l’histoire du football sénégalais.