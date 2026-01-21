CAN 2025 : les Lions de la Teranga reçus au palais présidentiel

Les Lions de la Teranga ont été reçus mardi par le président sénégalais, deux jours après leur victoire 1-0, en finale de la Coupe d’Afrique des nations de football face au Maroc.

Le président sénégalais a salué le rôle déterminant de Sadio Mané lors de cette finale. La star avait réussi à ramener ses coéquipiers sur l’air jeu, qu’ils venaient de quitter pour protester contre un penalty accordé à l’équipe marocaine dans les arrêts de jeu.

Lors de cette rencontre, les joueurs sénégalais avaient brièvement quitté le terrain pour protester contre un penalty dans les arrêts de jeu en faveur de l’équipe marocaine. C’est en moment que Sadio Mané s’est illustré en ramenant ses coéquipiers sur le terrain.

''Permettez-moi, pour finir, de dire quelques mots sur un homme. Un joueur dont la carrière a été marquée par son attitude et son leadership, sa force et son respect. Un joueur qui, grâce à son talent, mais surtout grâce à son sens des responsabilités, a laissé son empreinte sur cette finale et cette compétition. Sadio Mané est aujourd'hui bien plus qu'un simple joueur.'', a déclaré Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal.

Le portrait de la star sénégalaise était visible pendant les célébrations du sacre des lions à Dakar.

''Quand le Sénégal a besoin de nous, nous sommes là. Cette victoire n'est pas seulement célébrée au Sénégal. En Mauritanie, en Guinée et au Cap-Vert, le monde entier a soutenu le Sénégal. Ce que vous voyez ici n'est en fait qu'une petite partie de tout cela.'', a expliqué Eugénie Vaz, supportrice sénégalaise.

La finale de dimanche a été marquée par des incidents, des supporters ayant tenté d'envahir le terrain.

La FIFA et la Confédération africaine de football ont critiqué le retrait de l'équipe sénégalaise. La fédération marocaine de football a demandé des sanctions disciplinaires, arguant que l'incident avait perturbé le déroulement du match et affecté les performances des joueurs.