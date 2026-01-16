L’Afrique du Sud et le Mozambique touchés par de fortes pluies

Des pluies torrentielles et des inondations ont causé la mort de dizaines de personnes au Mozambique, en Afrique du Sud et au Zimbabwe ces dernières semaines, et la situation pourrait bien s’aggraver dans les prochains jours.

Les autorités ont averti ce vendredi que des conditions météorologiques encore plus sévères étaient attendues dans plusieurs pays d'Afrique australe dans les jours à venir.

Au Mozambique, l'Institut national de gestion des catastrophes a déclaré que 103 personnes étaient décédées à la suite de pluies exceptionnellement abondantes. Ces décès sont dus à diverses causes, notamment des électrocutions par la foudre, des noyades, l'effondrement d'infrastructures causé par les intempéries et le choléra, a précisé l'institut.

L'Afrique du Sud voisine a fait état d'au moins 19 décès dans deux de ses provinces du nord à la suite des fortes pluies qui ont commencé le mois dernier.

Dans le célèbre parc Kruger, les touristes et les membres du personnel ont été évacués des camps par hélicoptère. Le parc est désormais fermé aux visiteurs, puisque certaines parties sont inaccessibles en raison de l'effondrement des routes et des ponts.

L'agence de gestion des catastrophes du Zimbabwe a déclaré que 70 personnes sont mortes, 51 ont été blessées et plus de 1 000 maisons ont été détruites par les inondations depuis le début de l'année, tandis que des infrastructures, notamment des écoles, des routes et des ponts, se sont effondrées.

Les inondations ont également touché l'île de Madagascar, au large des côtes africaines, ainsi que le Malawi et la Zambie. Les autorités malgaches ont déclaré que 11 personnes étaient mortes dans les inondations depuis fin novembre.

Le Système d'alerte précoce contre la famine des États-Unis a déclaré que des inondations avaient été signalées ou étaient attendues dans au moins sept pays d'Afrique australe, probablement en raison du phénomène climatique La Niña qui peut apporter de fortes pluies dans certaines régions du sud-est de l'Afrique.