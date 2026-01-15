Nigeria : la mort du fils de l'autrice Chimamanda N. Achidie remet en question le système de santé

L’auteure nigériane a succès Chimanda Ngozi Adichie fait face à un terrible drame : son fils Nkanu Nnamdi est décédé le 7 janvier à la suite d'une « brève maladie » à l'hôpital Euracare de Lagos alors que la famille était en vacance au Nigeria pour les fêtes de fin d’année.

Un drame qui suscite de nombreuses interrogations sur les normes de santé dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le garçon aurait reçu une trop forte dose de propofol pour le mettre sous sédatif afin de lui faire passer des examens IRM. L'anesthésiste est accusé de négligence criminelle et de ne pas avoir suivi le protocole médical approprié.

Le garçon a fait un arrêt cardiaque alors qu'il était déconnecté du respirateur, transporté sur l'épaule de l'anesthésiste, Une mort difficile compréhensible qui provoque une vague d’indignation dans le pays. La famille de la célèbre icone féministe appelle à des réformes du système de santé et à la protection des patients au Nigeria.

Nkanu était l'un des jumeaux de Chimamanda Ngozi Adichie et son mari, le docteur Ivara Esege, qui avaient essayé pendant huit ans d'avoir des enfants.

La belle-sœur d'Adichie, le Dr Anthea Esege Nwandu, médecin et professeure avec des dizaines d'années d'expérience, a déclaré qu'on lui avait dit que le garçon avait reçu une overdose de propofol pour le mettre sous sédatif afin de lui faire passer des examens IRM. Elle a affirmé que l'anesthésiste avait fait preuve d'une "négligence criminelle" et n'avait pas suivi le protocole médical approprié.

Le garçon a fait un arrêt cardiaque alors qu'il était transporté sur l'épaule de l'anesthésiste, déconnecté du respirateur, a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision locale TVC.

Le directeur médical de l'hôpital lui avait dit qu_'"il semblait avoir reçu une dose excessive de propofol",_ a-t-elle ajouté. Appelant à des réformes systématiques et à la sécurité des patients au Nigeria, elle a déclaré : "C'est un signal d'alarme... pour nous, le public... afin d'exiger la responsabilité, la transparence et les conséquences de la négligence dans notre système de santé."

Une enquête est ouverte

Adichie vit aux États-Unis, mais elle était au Nigeria pour les vacances de Noël. Elle a adressé une mise en demeure à l'hôpital pour obtenir des réponses. La porte-parole de la famille, Omawumi Ogbe, a déclaré dans un SMS à l'AFP qu'une « mise en demeure a été émise » à l'encontre de l'hôpital Euracare, sans donner plus de détails. Le gouvernement de l'État de Lagos a également ordonné une enquête sur ce qui s'est passé.

Euracare n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l'AFP mercredi.

Le niveau des soins de santé au Nigeria est généralement considéré comme inférieur aux attentes. Ceux qui en ont les moyens, y compris les hauts dirigeants politiques, se font soigner à l'étranger. Quatrième économie d'Afrique, le Nigeria est un grand producteur de pétrole, possède une culture d'entreprise florissante et compte des stars mondiales de la pop. Mais il manque d'infrastructures de base, notamment en matière d'eau, d'électricité et de soins de santé de qualité.

Le mois dernier, les services du pays ont été mis sous les feux des projecteurs à la suite d'un accident mortel impliquant l'ancien champion du monde de boxe poids lourds Anthony Joshua, un ressortissant britannique d'origine nigériane. Joshua est sorti de la voiture en souffrant, aidé par des passants, sans ambulance en vue.

Cette semaine encore, l'État de Kano, dans le nord du pays, a déclaré avoir ordonné une enquête sur la mort d'une femme quatre mois après que des médecins aient laissé une paire de ciseaux dans son estomac à la suite d'une opération chirurgicale. Malgré des plaintes répétées de douleurs abdominales lors de plusieurs visites à l'hôpital, les médecins lui ont administré des analgésiques. Les scanners ont finalement révélé la présence des ciseaux deux jours seulement avant son décès. Les cas de négligence et de soins inadéquats sont nombreux au Nigeria.

La mauvaise qualité des soins de santé nigérians est exacerbée par l'exode des médecins et infirmiers qualifiés qui partent à la recherche de meilleurs niveaux de vie et de salaires plus élevés. Entre 15 000 et 16 000 médecins ont quitté le Nigeria entre 2020 et 2024, selon le ministre de la Santé, Muhammad Ali Pate. Le Nigeria ne compte que 55 000 médecins pour une population de 220 millions d'habitants, a-t-il déclaré en 2024.