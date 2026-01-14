CAN 2025 : Alex Iwobi, la pièce maîtresse du Nigéria face au Maroc

À 29 ans, le milieu offensif nigérian Alex Iwobi savoure enfin son heure de gloire à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025). Grâce à ses passes décisives et à son sens du jeu entre les lignes, il a conduit les Super Eagles en demi-finales, mettant sur orbite les buteurs vedettes Victor Osimhen, Ademola Lookman et Akor Adams.

Lors de la phase à élimination directe, aucun joueur n’a délivré autant de passes cassant les lignes que l’ancien d’Arsenal. Iwobi s’est imposé comme le véritable moteur du Nigeria dans cette CAN 2025.

"Je ne saurais pas dire ce qui a changé, je mets simplement la même application. C’est agréable de recevoir de la reconnaissance pour mon travail", a-t-il confié mardi, à la veille de la demi-finale contre le pays hôte, le Maroc. "Je pense avant tout à l’équipe et à la victoire. On m’a toujours demandé de jouer à différents postes, mais je donne le maximum, quoi qu’il arrive."

L’héritage d’Okocha et un parcours sinueux

Neveu de la légende Jay-Jay Okocha, Alex Iwobi semblait destiné dès l’enfance à porter le maillot du Nigeria. Né à Lagos puis formé à Londres, il a d’abord évolué avec les équipes de jeunes anglais avant d’opter définitivement pour le Nigeria en 2015.

Mais la pression a souvent été lourde à porter. Il avait notamment essuyé de vives critiques après la défaite du Nigeria en finale de la CAN 2023 face à la Côte d’Ivoire, ainsi qu’après l’élimination cruelle en barrages du Mondial 2026 contre la République démocratique du Congo aux tirs au but.

Le Nigeria retrouve sa fierté au Maroc

Le parcours des Super Eagles au Maroc a redonné le sourire à tout un pays. Avec 14 buts inscrits, le Nigeria affiche la meilleure attaque du tournoi.

Même la solide défense algérienne n’a pas résisté : battus 2-0 en quarts de finale, les Fennecs auraient pu concéder un score plus lourd si Akor Adams n’avait pas manqué deux occasions franches en plus de son but.

"Une vraie famille", la clé du succès

Pour Iwobi, cette réussite s’explique avant tout par l’ambiance dans le groupe, malgré les rumeurs de tensions liées aux primes ou une altercation sur le terrain entre Lookman et Osimhen.

"La différence, c’est ce sentiment de fraternité, cette ambiance familiale que nous avons créée", explique-t-il. "Les précédentes CAN étaient positives, mais l’équipe était jeune et encore en apprentissage. Aujourd’hui, tout le monde est à son apogée, chacun brille en club et cela se voit dans notre joie et notre alchimie sous le maillot national."

Le milieu nigérian rend également hommage au sélectionneur Éric Chelle, artisan de cette cohésion. "Il fait ressortir le meilleur de chacun, pas seulement de moi, mais de tous les joueurs", souligne Iwobi.

Sans Ndiki, mais avec Iwobi pour guide

Le Nigeria devra toutefois composer sans son capitaine Wilfred Ndiki, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Un absent que Chelle relativise : "J’ai plusieurs options pour le remplacer. Tout ira bien."

Titulaire indiscutable, Alex Iwobi sera au cœur du dispositif. Son entraîneur a salué son intelligence de jeu : "Certains joueurs sentent le football, ils jouent pour le plaisir et pour les autres. Alex est ce genre de joueur."