Les USA confirment l'envoi de fournitures militaires au Nigéria

Les États-Unis ont déclaré mardi avoir livré des "fournitures militaires critiques" au Nigeria après avoir mené, le jour de Noël, des frappes visant des militants dans le nord-ouest instable du pays.

Cette livraison est le dernier signe d’un renforcement de la coopération sécuritaire entre Washington et Abuja, et intervient également alors que le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria a conclu un accord de 750 000 dollars par mois avec une entreprise américaine pour faire du lobbying auprès de l’administration du président Donald Trump.

Dans la soirée du 25 décembre, les États-Unis ont frappé des sites dans l’État de Sokoto lors de ce que le Nigeria a qualifié d’opération "conjointe" contre des cibles liées au groupe État islamique.

"Cette livraison soutient les opérations en cours du Nigeria et souligne notre partenariat sécuritaire commun", a déclaré le Commandement américain pour l’Afrique (US Africa Command) sur X, sans donner de détails.

Les bombardements de décembre ont marqué un revirement après l’effondrement des relations à la fin de l’année dernière, lorsque Trump avait déclaré que les violences au Nigeria équivalaient à la "persécution" et au "génocide" des chrétiens.

Le gouvernement nigérian et des analystes indépendants rejettent cette qualification, longtemps utilisée par la droite religieuse américaine et européenne.

Le pays le plus peuplé d’Afrique, à peu près divisé entre un nord majoritairement musulman et un sud majoritairement chrétien, est confronté à une multitude de conflits armés parfois imbriqués, notamment une insurrection djihadiste qui sévit depuis 2009.

Des séparatistes du sud-est, qui entretiennent depuis longtemps une présence de lobbying à Washington, ont eux aussi utilisé le discours du "génocide chrétien".

Effort de lobbying

Selon de nouveaux formulaires de déclaration déposés auprès du département américain de la Justice et consultés par l’AFP mardi, Abuja est également entrée dans la bataille du lobbying.

Le chef de la sécurité, Nuhu Ribadu, a engagé à la mi-décembre le cabinet de lobbying américain DCI Group afin d’aider Abuja à communiquer sur "ses actions pour protéger les communautés chrétiennes et (maintenir) le soutien des États-Unis dans la lutte contre les groupes djihadistes ouest-africains et d’autres éléments déstabilisateurs".

Quelques jours avant les frappes américaines, le ministre nigérian de l’Information avait déclaré que la "querelle" avec Washington avait été réglée, "aboutissant à un partenariat renforcé entre l’Amérique et le Nigeria".

La semaine dernière, une source nigériane proche des arrangements sécuritaires post-frappes a indiqué à l’AFP que l’armée de l’air nigériane prendrait la tête des futures frappes, les États-Unis fournissant du renseignement à partir de vols de reconnaissance.

Abuja reste ouverte à de futures frappes américaines, a précisé la source.

Si ces frappes ont marqué une amélioration par rapport aux menaces antérieures de Trump d’une intervention militaire unilatérale, elles ont néanmoins créé des embarras à Abuja lorsque le dirigeant américain s’en est attribué tout le mérite.

Ajoutant à l’incertitude entourant les relations Nigeria–États-Unis, Trump a récemment déclaré au New York Times : "J’aimerais que ce soit une frappe unique. Mais s’ils continuent de tuer des chrétiens, ce sera une frappe à répétition."

Le Nigeria reste classé comme "pays particulièrement préoccupant", une désignation du département d’État concernant de présumées violations de la liberté religieuse.

Le gouvernement nigérian a affirmé que les frappes visaient des combattants du groupe État islamique, des membres du groupe djihadiste Lakurawa et des gangs de "bandits", mais on ignore combien de personnes ont été tuées et de quels groupes.

Cependant, des journalistes locaux et internationaux n’ont pu confirmer que des dégâts sur des terres agricoles et des bâtiments civils, ainsi que des blessés parmi la population civile.