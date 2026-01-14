Grammy Awards : une dernière pige pour le Sud-Africain Trevor Noah

Trevor Noah animera les Grammy Awards pour la sixième année consécutive, mais cette fois-ci, il s'agira d'un adieu.

La Recording Academy a annoncé mardi que l'humoriste sud-africain revenait "une dernière fois" pour l'émission du 1er février, dont il sera également le producteur exécutif. Seul le chanteur Andy Williams, qui a animé les Grammy Awards à sept reprises dans les années 1970, a animé cette cérémonie plus souvent.

Trevor Noah a lui-même été nommé quatre fois aux Grammy Awards et est en lice cette année dans la catégorie "meilleur livre audio, narration et enregistrement de contes" pour "Into The Uncut Grass", un conte pour enfants.

Kendrick Lamar, Lady Gaga et Jack Antonoff figurent parmi les principaux nommés de la 68e cérémonie annuelle des Grammy Awards, qui sera diffusée en direct sur CBS et Paramount+ depuis la Crypto.com Arena de Los Angeles.