Grammy Awards : une 3e fois pour le Sud-Africain Trevor Noah

Trevor Noah se sent plus à l'aise pour animer les Grammy Awards pour la troisième année consécutive, mais l'ancien animateur sud-africain du "Daily Show" est encore un peu nerveux à l'idée de diriger la cérémonie sous le regard d'artistes de premier plan comme Beyoncé, Adele et Harry Styles.

"La nervosité est présente parce que vous vous tenez devant non seulement quelques-uns des meilleurs, mais aussi quelques-uns des plus grands artistes du monde", déclare Trevor Noah. Il s'attend à ce que sa préparation assidue lui permette d'affronter l'émission de dimanche. "Les nerfs font partie de ce que je fais".

Noah revient pour la troisième fois en tant que présentateur des Grammys, qui sont diffusés en direct de la Crypto.com Arena. La cérémonie revient à Los Angeles après avoir déménagé à Las Vegas pour la toute première fois en raison de l'augmentation des cas de Covid-19.

"Je suis soulagé que Trevor revienne car cela rend mon travail plus agréable et plus facile", avance Ben Winston, producteur exécutif de l'émission. Il a qualifié Noah de "pro absolu" qui, selon lui, peut improviser gracieusement à tout moment lors d'une soirée célébrant le meilleur de la musique.

"Il me rassure lors d'une soirée stressante, lorsqu'un plateau n'a pas été construit à temps et que je lui dis à l'oreille : "Désolé pour ça. J'ai besoin que tu fasses 90 secondes de plus parce que l'orchestre de Lady Gaga n'est pas là". Il se laisse aller naturellement, fait une blague, se lève et s'assied à la table de quelqu'un pour discuter avec lui", ajoute Ben Winston. "C'est une tâche très difficile que très peu de gens pourraient faire - et ne peuvent certainement pas faire avec son humour et le charme que Trevor a."

Trevor Noah a déclaré que chaque cérémonie des Grammys lui a offert une expérience unique en raison des défis logistiques découlant de la pandémie. Mais il a ajouté que la cérémonie de remise des prix en personne, intime mais socialement distante, en 2021, l'a aidé à établir un rapport avec les stars de la musique - surtout lorsqu'il raconte ses blagues.

La cérémonie de l'année dernière à Las Vegas était un modèle hybride qui incluait les fans.

"Chaque année, je remarque que je développe un rapport différent avec les gens dans la salle", a-t-il déclaré. "Cela vous ouvre à un peu plus de blagues et un peu plus de conversations d'une manière où les gens comprennent le contexte de qui vous êtes par rapport à eux. Cela signifie que vous pouvez vous amuser un peu sans que personne n'ait l'impression que vous leur faites de l'ombre."

En tant que fan de musique, Trevor Noah a hâte de découvrir les artistes populaires qui monteront sur scène, notamment Bad Bunny, Mary J. Blige, Sam Smith, Lizzo, Steve Lacy et Brandi Carlile.

Beyoncé aborde la cérémonie avec un total de neuf nominations, dont celles du disque et de la chanson de l'année pour sa chanson "Break My Soul". Kendrick Lamar est deuxième avec huit nominations, tandis qu'Adele et Carlile ont sept nominations.

Styles, Blige, Future, DJ Khaled, The-Dream et l'ingénieur de mastering Randy Merrill ont chacun reçu six nominations.

"Nous aimons avoir Trevor parce qu'il est tellement doué", dit Harvey Mason jr, le PDG de la Recording Academy. "Il est si agréable à vivre et si drôle. Je ne sais pas comment il fait ce qu'il fait. Il ne trébuche jamais, il n'hésite jamais. Il est toujours si sérieux et sincère. C'est aussi un musicien. Vous le voyez quand il n'est pas devant la caméra. Il chante, il danse, il rappe. J'ai l'impression qu'il est l'un des nôtres maintenant."