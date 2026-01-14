Football : le Ghanéen Antoine Semenyo encore buteur pour Manchester City

La nouvelle recrue de Manchester City, Antoine Semenyo, a inscrit son deuxième but en deux matches sous ses nouvelles couleurs, permettant à l’équipe de Pep Guardiola de se rapprocher de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise après une victoire 2-0 face à Newcastle, mardi soir.

L’attaquant ghanéen, arrivé la semaine dernière en provenance de Bournemouth pour environ 87 millions de dollars, a ouvert le score lors de la demi-finale aller disputée à St James’ Park, avant que le remplaçant Rayan Cherki ne scelle le succès dans le temps additionnel.

Semenyo avait déjà marqué pour ses débuts avec City lors de l’écrasante victoire 10-1 contre Exeter en FA Cup le week-end dernier.

"L’environnement ici est parfait. Tout le monde est confiant et veut donner le meilleur. Je viens juste d’arriver et ils m’ont beaucoup aidé à prendre confiance. Je me sens vraiment bien accueilli", a confié Semenyo.

Le match aurait pu être encore plus spectaculaire pour l’international ghanéen de 26 ans, dont un superbe but du talon a été annulé pour un hors-jeu très limite après intervention de la VAR.

Recrutement payant pour Manchester City

Déjà considéré comme l’un des meilleurs talents de Premier League avec Bournemouth, où il a inscrit 10 buts cette saison, Antoine Semenyo apparaît comme un coup de maître pour les Citizens.

"Ce n’est pas seulement un très bon joueur, c’est aussi un excellent garçon, ce qui est important pour l’équipe", a déclaré le capitaine de City Bernardo Silva à ITV Sport. "Il veut jouer collectif, aider ses coéquipiers et prendre du plaisir. Nous sommes ravis de ses débuts."

Semenyo apporte une nouvelle dimension à l’attaque mancunienne alors que Guardiola vise quatre trophées cette saison.

City en position idéale avant le match retour

La Coupe de la Ligue pourrait être le premier titre de la saison pour Manchester City, qui se présentera avec deux buts d’avance lors du match retour le mois prochain à l’Etihad Stadium.

Semenyo a ouvert le score à la 53e minute d’une frappe à bout portant. Il pensait même doubler la mise sur une magnifique reprise du talon, mais le but a été refusé car Erling Haaland était en position de hors-jeu.

Il a fallu attendre la 98e minute pour voir Rayan Cherki inscrire le deuxième but en glissant le ballon sous le gardien Nick Pope.

Ce résultat laisse Newcastle dos au mur dans sa tentative de conserver le trophée remporté l’an dernier, mettant fin à 70 ans de disette nationale.

Saison à enjeux

Malgré plusieurs occasions de Yoane Wissa et Bruno Guimarães, Newcastle n’a pas trouvé la faille.

Manchester City, déjà huit fois vainqueur de la Coupe de la Ligue, a remporté la compétition à quatre reprises sous l’ère Guardiola, la dernière fois en 2021.

Deuxième de Premier League à six points du leader Arsenal, City est également bien placé en Ligue des champions et s’est qualifié pour le 4e tour de la FA Cup.