Football : le Ghanéen Antoine Semenyo signe pour Manchester City

Manchester City a recruté vendredi l’attaquant ghanéen Antoine Semenyo en provenance de Bournemouth afin de renforcer ses options offensives en vue de la course aux titres de Premier League et de Ligue des champions.

Semenyo, auteur de 10 buts et l’un des meilleurs attaquants du football anglais cette saison, arrive dans le cadre d’un transfert estimé à 65 millions de livres sterling (87 millions de dollars) pour un contrat de cinq ans et demi.

Il viendra concurrencer l’effectif déjà fourni des ailiers de City, qui comprend notamment Jeremy Doku, Omar Marmoush, Savinho et Oscar Bobb. Savinho et Bobb sont actuellement blessés, tandis que Marmoush — actuellement à la Coupe d’Afrique des nations — a perdu sa place cette saison.

Âgé de 26 ans, Semenyo était également suivi par Manchester United et Liverpool. Il évoluait à Bournemouth depuis deux saisons et demie après avoir rejoint le club en provenance de Bristol City, pensionnaire de Championship.

"J’ai encore une énorme marge de progression", a déclaré Semenyo dans un communiqué de City, "alors être dans ce club, à ce stade de ma carrière, est parfait pour moi. C’est un véritable privilège d’être ici. Mon meilleur football reste à venir, j’en suis sûr."

"Talent donné par Dieu"

Semenyo a marqué son dernier match avec Bournemouth en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel, d’une frappe de loin contre Tottenham mercredi. "Tout s’est aligné", a déclaré l’attaquant, dont l’ambidextrie fait de lui une menace sur les deux ailes.

"Cela rend la tâche très difficile aux défenseurs pour me marquer – c’est mon talent donné par Dieu", a-t-il expliqué dans des propos relayés par City. "J’ai l’impression d’être très chaotique à l’œil, spontané, capable de faire n’importe quoi à tout moment."

L’entraîneur de City, Pep Guardiola, a montré cette saison une plus grande volonté de jouer en contre-attaque dans un changement de style, et le directeur sportif du club, Hugo Viana, a qualifié Semenyo de recrue idéale.

"Nous observons constamment des joueurs dans le monde entier. Antoine était celui que nous voulions le plus", a déclaré Viana. "Il a montré qu’il pouvait s’imposer en Premier League. Il est humble, travailleur, professionnel et totalement concentré sur le fait de devenir un meilleur footballeur."

Manchester City est actuellement deuxième de Premier League, à six points d’Arsenal, dans sa tentative de reconquérir le titre perdu la saison dernière au profit de Liverpool.

L’équipe de Guardiola est quatrième du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions à 36 clubs, avec deux journées restantes. Les huit premiers se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale.

Semenyo n’a encore jamais disputé la Ligue des champions. Il pourrait faire ses débuts avec City contre Exeter au troisième tour de la FA Cup samedi et est également qualifié pour disputer les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise, City recevant Newcastle mardi lors du match aller.