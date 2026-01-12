Football : fraîchement recruté à City, Semenyo va affronter Newcastle

La nouvelle recrue ghanéenne Antoine Semenyo est autorisée à jouer pour Manchester City en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise en raison d’un récent changement de règlement — une décision qui ne passe pas du tout du côté de Newcastle.

Antoine Semenyo a déjà disputé la Coupe de la Ligue avec Bournemouth, étant entré en jeu lors de la défaite 2-0 contre Brentford en août.

Cependant, l’international ghanéen, qui a rejoint City la semaine dernière pour un transfert de 87 millions de dollars, peut affronter Newcastle dans le dernier carré grâce à une règle introduite cette saison, qui permet à un joueur de représenter jusqu’à deux clubs dans la même édition de la compétition.

Le match aller a lieu mardi.

Interrogé sur ce changement, l’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, a souri avec amertume : "Oui, c’était sympa d’apprendre que cette règle avait changé après avoir découvert qu’ils l’avaient recruté ! Je dois dire que c’est un changement de règlement que je ne soutiendrais probablement pas à l’heure actuelle."

Semenyo a fait ses débuts avec City samedi et faisait partie des neuf buteurs lors de l’écrasante victoire 10-1 contre Exeter, pensionnaire de troisième division, en FA Cup.

"Antoine réalise une saison incroyable", a déclaré Howe à propos du joueur, déjà auteur de 10 buts en Premier League. "Je suis un grand admirateur de son talent et il a marqué pour ses débuts, donc chapeau à lui. Je pense que Manchester City a recruté un très, très bon joueur."

Avec le possible retour de Jeremy Doku dans le onze de départ contre Newcastle, l’entraîneur de City, Pep Guardiola, pourrait choisir de repositionner Semenyo sur l’aile droite à St. James’ Park, Oscar Bobb et Savinho étant actuellement blessés.

"Sur quelques actions (contre Exeter), il a montré ce qu’il montrait déjà à Bournemouth", a déclaré Guardiola, "et j’espère qu’il pourra continuer à le faire ici".

Le match retour est programmé pour le 4 février.

Chelsea et Arsenal s’affrontent dans l’autre demi-finale, avec un match aller prévu mercredi.