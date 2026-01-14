CAN 2025 : Aubameyang et Manga réintégrés dans l'équipe du Gabon

Les joueurs gabonais Pierre Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga ont été réintégrés dans l'équipe nationale après leur exclusion à la suite d'une Coupe d'Afrique des nations décevante.

Les deux joueurs avaient été écartés de l'équipe gabonaise, le staff technique, dont l'entraîneur Thierry Mouyouma, avait été licencié et toute l'équipe avait été suspendue par le gouvernement gabonais après avoir échoué à remporter un seul match lors de la Coupe d'Afrique au Maroc.

La Fédération gabonaise de football a déclaré que les "mesures gouvernementales suspendant l'équipe nationale" et excluant les deux joueurs avaient été levées lundi. Mouyouma et son équipe d'entraîneurs sont toujours licenciés.

La fédération a déclaré que le nouveau ministre des Sports du Gabon, Paul Ulrich Kessany, lui avait écrit pour souligner l'importance des événements à venir, en particulier le tirage au sort des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027. Elle a ajouté que M. Kessany avait exhorté la fédération à prendre des mesures pour lui présenter "tous les détails pratiques pour la sélection d'un nouveau staff technique".

Le ministre des Sports par intérim du Gabon, Simplice-Désiré Mamboula, avait annoncé les suspensions, les licenciements et les exclusions à la télévision nationale après le dernier match de groupe du Gabon contre la Côte d'Ivoire, le 31 décembre.

Kessany, ancien joueur gabonais, a ensuite été nommé ministre des Sports le 3 janvier.