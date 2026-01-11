L’Éthiopie lance la construction du plus grand aéroport d’Afrique

L’Éthiopie voit grand, très grand. Samedi, le pays a lancé la construction de ce qui sera, selon le Premier ministre Abiy Ahmed, le plus grand aéroport d’Afrique.

Un mégaprojet de 12,7 milliards de dollars, destiné à faire de l’Éthiopie une plaque tournante mondiale du transport aérien. Situé à Bishoftu, à 40 kilomètres d’Addis-Abeba, ce futur hub s’étendra sur 35 kilomètres carrés et pourra accueillir jusqu’à 110 millions de passagers par an, soit près de cinq fois la capacité actuelle de l’aéroport Bole. La construction, qui doit durer cinq ans, comprendra aussi une autoroute à plusieurs voies et une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant le site à la capitale.

Financé en partie par Ethiopian Airlines, le projet a déjà bénéficié d’un apport de 500 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Les autorités éthiopiennes négocient actuellement avec d’autres institutions financières internationales pour boucler le budget. Mais ce mégaprojet a un coût humain : 2 500 agriculteurs ont été relogés pour un coût de 350 millions de dollars.

Malgré les défis, comme les conflits armés dans les régions d’Amhara et d’Oromia, où se trouve Bishoftu, l’Éthiopie mise sur ce projet pour attirer le tourisme et renforcer son économie. Avec 130 millions d’habitants, le pays multiplie les grands chantiers : le barrage de la Renaissance, inauguré l’an dernier, et des projets de rénovation urbaine à Addis-Abeba. Une stratégie ambitieuse pour faire du pays un géant économique africain.

Avec ce futur aéroport, l’Éthiopie rêve de devenir le carrefour aérien de l’Afrique et au-delà. Un pari audacieux, qui pourrait redessiner la carte du transport aérien mondial d’ici cinq ans. »