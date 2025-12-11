L'Egypte lance la privatisation de ses aéroports

L'Egypte tente de privatiser ses aéroports. Le Caire a lancé mercredi un appel d'offres pour la gestion des principaux aéroports. Le pays dispose de 13 infrastructures aéroportuaires.

Onze d'entre elles ont été sélectionnées dans le cadre de ce programme de gestion des actifs et des activités par des investisseurs privés.

Des entreprises ont été invitées à présenter leur candidature, dans un communiqué du ministère de l'aviation civile. Parmi les aéroports concernés figure celui d'Hurghada, le plus fréquenté et point d'entrée majeur vers la mer rouge. En misant sur l'ouverture des panels de financements, le Caire espère accroître le taux de fréquentation de cette infrastructure améliorer sa capacité et s'attirer plus de touristes.

Les aéroports ont jusque-là été gérés par la compagnie égyptienne des aéroports et d'aviation. Les autorités envisagent d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport international du Caire à 30 millions de passagers par an.