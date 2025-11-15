Afrique du Sud : des Palestiniens retenus à l'aéroport de Johannesburg

Les autorités sud-africaines ont été vivement critiquées vendredi après avoir retenu plus de 150 Palestiniens, dont une femme enceinte de neuf mois, dans un avion pendant environ 12 heures en raison de problèmes liés à leurs documents de voyage.

Un pasteur qui a été autorisé à rencontrer les passagers alors qu'ils étaient encore coincés dans l'avion a déclaré qu'il faisait extrêmement chaud et que les enfants criaient et pleuraient.

« Nous nous sommes battus devant la Cour internationale de justice pour ces personnes, qui sont venues ici parce qu'elles croyaient en notre humanité, et pourtant, nous les avons laissées toute la journée sur le tarmac », a déclaré Nigel Branken, visiblement bouleversé.

« Les bébés, les petits enfants, leurs cheveux étaient collés à leur tête tant ils transpiraient. Je suis monté dans cet avion, c'était comme un sauna à l'intérieur. Les conditions étaient insupportables », a ajouté Branken.

Les Palestiniens ont atterri jeudi matin à l'aéroport international O.R. Tambo de Johannesburg à bord d'un avion charter après une escale à Nairobi, au Kenya, a indiqué l'Autorité sud-africaine de gestion des frontières dans un communiqué.

Les passagers palestiniens n'avaient pas de tampon de sortie délivré par les autorités israéliennes, n'avaient pas indiqué la durée de leur séjour en Afrique du Sud et n'avaient pas fourni d'adresse locale, ce qui a conduit les autorités d'immigration à leur refuser l'entrée, selon le communiqué.

Les 153 passagers, dont des familles et des enfants, ont été autorisés à quitter l'avion jeudi soir après l'intervention du ministère sud-africain de l'Intérieur et l'offre d'hébergement d'une organisation non gouvernementale locale appelée Gift of the Givers.

L'autorité chargée de la gestion des frontières a déclaré que 23 passagers avaient depuis poursuivi leur voyage vers d'autres pays, laissant 130 personnes en Afrique du Sud.

Le fondateur de Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, a déclaré qu'il s'agissait du deuxième avion transportant des Palestiniens à atterrir en Afrique du Sud au cours des deux dernières semaines et que les passagers eux-mêmes avaient déclaré ne pas savoir où ils allaient.

Il a déclaré que les deux avions transportaient vraisemblablement des personnes originaires de Gaza, région déchirée par la guerre.

On ne savait pas immédiatement comment l'avion charter avait été organisé, d'où il venait exactement et pourquoi les passagers avaient pu quitter Israël sans les documents requis, comme l'ont affirmé les autorités sud-africaines.

Branken, qui a accueilli les Palestiniens lorsqu'ils ont été autorisés à descendre de l'avion et à entrer dans le terminal de l'aéroport, a déclaré que beaucoup d'entre eux avaient désormais l'intention de demander l'asile en Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud soutient depuis longtemps la cause palestinienne et le traitement réservé aux voyageurs a suscité la colère.