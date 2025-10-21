Bienvenue sur Africanews

Soudan : une attaque de drones sur l'aéroport de Khartoum avant sa réouverture

Des dégâts sont visibles à l'aéroport international de Khartoum, un jour après sa reprise aux Forces de soutien rapide (RSF), jeudi 27 mars 2025. (Photo AP)   -  
Copyright © africanews
STR/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Soudan

L’aéroport international de Khartoum a été visé par une attaque de drones tôt ce mardi matin, ont indiqué des sources sécuritaires et des témoins.

Cette offensive intervient alors que les autorités s’apprêtaient à relancer les vols domestiques, suspendus depuis le début du conflit en avril 2023.

Selon une source sécuritaire citée par Sudan Tribune, plusieurs drones ont été interceptés par les défenses antiaériennes de l’armée soudanaise peu après 4 heures. Aucune information précise n’a été communiquée sur les dégâts éventuels.

L’aéroport, gravement endommagé dès les premiers jours de la guerre, faisait l’objet de travaux de remise en état. Il avait été l’une des premières cibles des paramilitaires au début du conflit.

Il s’agit de la troisième attaque par drones contre la capitale en une semaine. La semaine précédente, deux bases militaires situées dans le nord-ouest de Khartoum avaient été visées deux jours d’affilée. Un responsable militaire avait alors assuré que la majorité des engins avaient été neutralisés.

