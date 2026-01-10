Jonathan Majors et Meagan Good deviennent citoyens guinéens

Deux stars hollywoodiennes, Jonathan Majors et Meagan Good, ont officiellement reçu la nationalité guinéenne lors d’une cérémonie émouvante présidée par les proches du président guinéen, le général Mamadi Doumbouya.

Un retour aux sources pour ce couple, qui a découvert ses origines guinéennes grâce à des tests ADN. Cette citoyenneté marque le début d’un nouveau chapitre pour ce couple. Jonathan Majors, connu pour ses rôles marquants dans Da 5 Bloods, Lovecraft Country, et son interprétation de Kang le Conquérant dans l’univers Marvel, a promis de mettre son influence au service de la Guinée.

Je tenais simplement à vous remercier de nous avoir accueillis à bras ouverts, de tout l'amour que vous nous avez témoigné, de votre soutien et de vos sentiments. C'est bon d'être chez soi s'est réjouie Meagan Good.

Selon le ministère guinéen du Tourisme et de l’Artisanat, Jonathan et Meagan visiteront les sites esclavagistes de la région de Boké avant de quitter le pays. Une plongée dans l’histoire, pour mieux comprendre les racines de leur nouvelle patrie.