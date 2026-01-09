Bienvenue sur Africanews

USA : manifestation à Portland après l'intervention armée de l'ICE

Un manifestant crie après un policier de Portland devant les locaux de l'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes, le jeudi 8 janvier 2026, à Portland   -  
Copyright © africanews
Jenny Kane/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Des centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi devant un bâtiment de l'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes à Portland, dans l'Oregon.

Ce rassemblement est intervenu après que les autorités ont déclaré que des agents fédéraux de l'immigration avaient tiré et blessé deux personnes dans un véhicule devant un hôpital.

Le procureur général Dan Rayfield s'est engagé à enquêter « pour déterminer si des agents fédéraux ont agi en dehors du cadre de leurs compétences légales ».

Le procureur général renverra l'affaire devant le parquet si cela s'avérait justifié.

Angelisa Jones, manifestante : « C'est le chaos total. Les gens, la communauté, essaient d'obtenir des réponses. Les autorités ne nous disent rien. Nous devons trouver les informations par nous-mêmes. Nous devrions pouvoir entendre les autorités nous expliquer ce qui se passe dans notre communauté. », a déclaré Angelisa Jones, manifestante.

Le département de la Sécurité intérieure a décrit le passager du véhicule comme « un étranger en situation irrégulière originaire du Venezuela, affilié au réseau transnational de prostitution Tren de Aragua », qui avait été impliqué dans une récente fusillade à Portland. Lorsque les agents se sont identifiés aux occupants lors d'un « contrôle routier ciblé » jeudi après-midi, le conducteur a tenté de les renverser, a déclaré le département dans un communiqué écrit.

Il n'y a pas eu de confirmation indépendante immédiate de cette version ni de l'appartenance des occupants du véhicule à un gang.

Lors de fusillades antérieures impliquant des agents participant à la vague de répression de l'immigration menée par le président Donald Trump dans les villes américaines, notamment la fusillade de mercredi par un agent de l'ICE à Minneapolis, des preuves vidéo ont jeté le doute sur les descriptions faites par l'administration des raisons qui ont motivé ces fusillades.

