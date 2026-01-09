Donald Trump menace le Nigeria de nouvelles frappes pour '' massacre de chrétiens''

économie nigériane
Le président américain a averti qu’il pourrait autoriser de nouvelles frappes au Nigeria si les chrétiens étaient tués dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.
Les États-Unis ont mené en décembre des frappes contre militants de Daesh dans la région de Sokoto dans le nord-ouest du Nigeria. L’opération annoncée dans la nuit du 25 au 26 décembre avait été qualifiée de ‘’cadeau de noël à Daesh ’’ par Donald Trump. Abuja de son côté a reconnu une opération ‘’ conjointe’’ visant des ‘’terroristes’’ sans liens avec une ‘’ religion”” particulière.
Au Nigeria, les attaques contre des chrétiens sont souvent signalés. Les musulmans ne sont cependant logés à la meilleure des enseignes dans un pays où bandits armés et groupes islamistes sèment la désolation.
Le pays compte plus de 230 millions d’habitants à peu près également répartie entre les chrétiens et les musulmans.
