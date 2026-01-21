Nigéria : 5 soldats et un policier tués dans une embuscade

Cinq soldats et un policier ont été tués dans une embuscade dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé l’armée. L’attaque s’est produite lundi dans l’État de Zamfara, a indiqué mardi dans un communiqué le porte-parole de l’armée, David Adewusi.

Les autorités n’ont pas précisé qui était responsable de l’embuscade, se contentant de qualifier les assaillants de "terroristes".

"Malgré l’effet de surprise de l’embuscade, les troupes ont réagi avec courage, affrontant les terroristes et empêchant qu’ils ne causent davantage de dommages aux communautés voisines", a déclaré Adewusi. "Malheureusement, cinq soldats et un policier ont payé le sacrifice suprême lors de l’affrontement."

L’embuscade est survenue après des opérations réussies menées la semaine dernière dans l’État de Zamfara, au cours desquelles trois suspects ont été arrêtés et des armes saisies, a-t-il ajouté.

Des soldats nigérians ont également libéré 62 otages lors d’une opération distincte mercredi dans le nord-ouest du pays.

Un autre porte-parole de l’armée, Olaniyi Osoba, a indiqué que les otages avaient été libérés dans la forêt de Munhaye, un repaire connu du célèbre chef de bandits Kachalla Alti, également situé dans l’État de Zamfara. "Des efforts sont en cours pour réunir les otages libérés avec leurs familles", a-t-il précisé.

Le nord du Nigeria est la région la plus durement touchée du pays, avec une recrudescence des enlèvements contre rançon menés par des groupes armés dans les régions du nord-ouest et du centre-nord ces derniers mois, en plus de l’insurrection dans le nord-est.

Boko Haram, le mouvement djihadiste nigérian, a pris les armes en 2009 pour lutter contre l’éducation occidentale et imposer sa version radicale de la loi islamique.

L’insurrection inclut désormais une branche du groupe État islamique connue sous le nom de Province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Elle s’est étendue aux pays voisins du nord du Nigeria, notamment le Niger, faisant environ 35 000 morts civils et plus de 2 millions de déplacés, selon les Nations unies.

Le mois dernier, les États-Unis ont mené des frappes aériennes dans le nord du Nigeria visant l’État islamique, après des accusations selon lesquelles le pays ouest-africain n’aurait pas suffisamment contenu les attaques contre les chrétiens.