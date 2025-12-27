Nigéria : la coopération américaine constitue-t-elle une solution à long terme ?

Au Nigéria, la décision américaine de lancer des frappes aériennes contre le groupe État islamique dans l’État de Sokoto fait toujours débat entre les citoyens. Les États-Unis ont passé des semaines à accuser le gouvernement du pays d'Afrique de l'Ouest de ne pas réussir à maîtriser le ciblage des chrétiens.

Dans un message publié le soir de Noël sur son site de médias sociaux jeudi, le président Donald Trump n'a pas fourni de détails ni mentionné l'ampleur des dégâts causés par les frappes dans cette zone du nord-ouest du pays.

« Pour les Nigérians ordinaires, c'est une question de vie ou de mort. Et tout effort, tout effort susceptible de contribuer à remédier à l'insécurité qui sévit au Nigeria depuis une dizaine d'années, sera salué par la grande majorité des Nigérians. Mais cet effort doit être fondé sur le renseignement, il doit être précis et il doit aboutir. », a expliqué Bulama Bukarti, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et analyste des conflits.

Un fonctionnaire du ministère de la défense, qui a insisté sur l'anonymat pour discuter de détails non rendus publics, a déclaré que les États-Unis avaient travaillé avec le Nigeria pour mener les frappes et qu'elles avaient été approuvées par Abuja.

Le ministère nigérian des affaires étrangères a déclaré que la coopération comprenait l'échange de renseignements et la coordination stratégique "conformément au droit international, au respect mutuel de la souveraineté et aux engagements communs en faveur de la sécurité régionale et mondiale".

« Je dirais que les Nigérians dans la rue s'attendent à de la magie parce que lorsque vous dites que les Etats-Unis interviennent, il y a une sorte de complexe du sauveur de la part des gens qui pensent qu'une fois que les Etats-Unis interviennent, tous les problèmes sont réglés. Mais d'un point de vue réaliste, ce n'est pas le cas, car ces situations sont très complexes. Je veux dire que le gouvernement nigérian est aux prises avec l'État islamique depuis plus de 10 ans maintenant, il a évolué de Boko Haram à des groupes dissidents et nous continuons à avoir des situations compliquées avec eux. Et puis il y a la situation avec les bandits dans le nord-ouest et chacun de ces conflits a ses propres particularités. Ils diffèrent à bien des égards d'un conflit à l'autre. C'est la même chose que si vous allez dans le sud, vous avez des situations de sécurité différentes, qui diffèrent toutes et nécessitent des tactiques différentes pour les gérer. Je ne pense donc pas que les frappes aériennes mettront nécessairement fin à la situation. Elles pourraient l'apaiser provisoirement ou temporairement, mais cela ne signifie pas exactement qu'elles mettront fin à la situation en matière de sécurité. », a déclaré Miriam Adah, directrice de recherche adjointe de l'ACLED pour l'Afrique.

Les analystes de la sécurité ont déclaré que la cible des frappes américaines pourrait être le groupe Lakurawa, qui, l'année dernière, est devenu de plus en plus meurtrier dans la région, ciblant souvent des communautés isolées et les forces de sécurité.