Iran : l'ancien ministre Abdolnaser Hemmati nommé à la tête de la Banque centrale

Le président iranien Massoud Pezeshkian a nommé l’ancien ministre de l’économie et des finances Abdolnaser Hemmati à la tête de la banque centrale de l’Iran après la démission de son prédécesseur, selon les médias d'État.

Cette nomination intervient au cœur d’une crise économique de grande ampleur en Iran. L'économie iranienne risque la récession alors que le pays lutte contre une hyperinflation et un coût de la vie élevé.

Selon le centre de statistiques de l'État, le taux d'inflation en décembre a atteint 42,2 % par rapport à la même période l'année dernière et est supérieur de 1,8 % à celui de novembre. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 72 % et ceux des produits médicaux et de santé de 50 % par rapport à décembre 2024, toujours selon le centre de statistiques.

L'Iran subit aussi l’effondrement de sa monnaie nationale. Le rial a atteint lundi un niveau historiquement bas, à environ 1 390 000 rials pour un dollar selon Reuters.

En réaction, des manifestations ont éclaté à travers l’Iran, les plus importantes depuis trois ans.

Le gouverneur de la banque centrale Mohammad Reza Farzin a présenté sa démission dans la journée. Son successeur Abdolnaser Hemmati avait déjà occupé ce poste entre 2018 et 2021.