USA : 5 autres pays africains ajoutés sur la liste noire de Trump

L'administration Trump a ajouté sept pays, dont cinq en Afrique, à la liste des nations dont les détenteurs de passeports sont tenus de déposer des cautions allant jusqu'à 15 000 dollars pour demander l'entrée aux États-Unis.

Treize pays, tous situés en Afrique sauf deux, figurent désormais sur cette liste, ce qui rend la procédure d'obtention d'un visa américain inabordable pour de nombreuses personnes.

La semaine dernière, le département d'État a discrètement ajouté le Bhoutan, le Botswana, la République centrafricaine, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Namibie et le Turkménistan à la liste. Ces désignations ont pris effet le 1er janvier, selon un avis publié sur le site web travel.state.gov.

Il s'agit du dernier effort en date de l'administration Trump pour renforcer les conditions d'entrée aux États-Unis, notamment en demandant aux citoyens de tous les pays qui exigent un visa de passer des entretiens en personne et de divulguer des années d'historique sur les médias sociaux, ainsi que des comptes détaillés de leurs voyages et de leurs conditions de vie antérieurs, ainsi que de ceux de leur famille.

Les autorités américaines ont défendu les cautions, qui peuvent aller de 5 000 à 15 000 dollars, en soutenant qu'elles sont efficaces pour garantir que les citoyens des pays ciblés ne dépassent pas la durée de validité de leur visa.

Le paiement de la caution ne garantit pas qu'un visa sera accordé, mais le montant sera remboursé si le visa est refusé ou si le détenteur du visa démontre qu'il a respecté les conditions du visa.

Les nouveaux pays concernés par cette obligation rejoignent la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, la Tanzanie, la Gambie, le Malawi et la Zambie, qui ont tous été placés sur la liste en août et en octobre de l'année dernière.