Bénin : fin de la campagne pour les élections législatives et locales

La campagnes pour les élections législatives et locales béninoises s’achèvent vendredi apres deux semaines à essayer de convaincre les citoyens sur tout le territoire.

Le Bénin s'apprête à voter dimanche pour renouveler les 109 membres du parlement du pays désormais élus pour 7 ans au lieu de 5, suite à la récente modification constitutionnelle.

L'année électorale débute ainsi dans ce pays qui a essuyé une tentative de coup d’état, il ya près d'un mois.

Cinq partis politiques se disputent les sièges de l’Assemblée nationale dont trois font partie de la mouvance présidentielle : l’Union progressiste le Renouveau, le Bloc républicain et Moele Bénin.

Ces législatives et municipales béninoises ouvrent la voie à la présidentielle de prévues le 12 avril 2026 - le prochain président de la république du Bénin sera également élu pour un mandat de sept ans. Un cas de second tour, il est programmé le 10 mai.