Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Bénin : fin de la campagne pour les élections législatives et locales

Le président béninois Patrice Talon à une réunion avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva au palais présidentiel de Planalto à Brasilia, Brésil, le 23 mai 2024.   -  
Copyright © africanews
Eraldo Peres/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Bénin

La campagnes pour les élections législatives et locales béninoises s’achèvent vendredi apres deux semaines à essayer de convaincre les citoyens sur tout le territoire.

Le Bénin s'apprête à voter dimanche pour renouveler les 109 membres du parlement du pays désormais élus pour 7 ans au lieu de 5, suite à la récente modification constitutionnelle.

L'année électorale débute ainsi dans ce pays qui a essuyé une tentative de coup d’état, il ya près d'un mois.

Cinq partis politiques se disputent les sièges de l’Assemblée nationale dont trois font partie de la mouvance présidentielle : l’Union progressiste le Renouveau, le Bloc républicain et Moele Bénin.

Ces législatives et municipales béninoises ouvrent la voie à la présidentielle de prévues le 12 avril 2026 - le prochain président de la république du Bénin sera également élu pour un mandat de sept ans. Un cas de second tour, il est programmé le 10 mai.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.