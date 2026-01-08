Bénin : fin de la campagne pour les élections législatives et locales

Bénin
La campagnes pour les élections législatives et locales béninoises s’achèvent vendredi apres deux semaines à essayer de convaincre les citoyens sur tout le territoire.
Le Bénin s'apprête à voter dimanche pour renouveler les 109 membres du parlement du pays désormais élus pour 7 ans au lieu de 5, suite à la récente modification constitutionnelle.
L'année électorale débute ainsi dans ce pays qui a essuyé une tentative de coup d’état, il ya près d'un mois.
Cinq partis politiques se disputent les sièges de l’Assemblée nationale dont trois font partie de la mouvance présidentielle : l’Union progressiste le Renouveau, le Bloc républicain et Moele Bénin.
Ces législatives et municipales béninoises ouvrent la voie à la présidentielle de prévues le 12 avril 2026 - le prochain président de la république du Bénin sera également élu pour un mandat de sept ans. Un cas de second tour, il est programmé le 10 mai.
