Trump ordonne le retrait des USA de 66 organisations internationales

Les États-Unis poursuivent leur désengagement du multilatéralisme. Donald Trump a signé un mémorandum ordonnant le retrait du pays de 66 organisations internationales. Selon la Maison Blanche, elles ne servent plus les intérêts américains.

La décision concerne 31 entités liées aux Nations unies et 35 organisations non onusiennes. Beaucoup travaillent sur le climat, la gouvernance mondiale ou les questions sociales. Des thèmes jugés incompatibles avec la doctrine « America First ».

Washington quitte plusieurs agences et groupes d’experts de l’ONU. Parmi eux, des instances du Conseil économique et social, la Commission du droit international ou encore le Programme pour le commerce et le développement.

Les États-Unis se retirent aussi d’organisations non onusiennes majeures. Notamment le GIEC, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables et le Forum mondial contre le terrorisme.

Cette décision s’inscrit dans une politique de rupture assumée. Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a annoncé la sortie de l’OMS, de l’accord de Paris sur le climat et de l’UNESCO. Les financements américains à l’ONU ont également été réduits.

Un virage diplomatique marqué. Et des tensions croissantes avec les alliés traditionnels, en particulier au sein de l’OTAN, dont le président américain a récemment mis en doute la solidarité envers les États-Unis.