USA : la "travel ban" de Trump et l'absence de réactions africaines

L’Afrique a été la région la plus durement touchée par la décision de l’administration Trump d’ajouter 20 pays à une liste de restrictions de voyage. Toutefois, les réactions sur le continent, qui compte quelque 1,5 milliard d’habitants, sont restées largement modérées mercredi, les pays concernés s’efforçant de mesurer les implications de cette mesure et d’envisager leurs prochaines démarches.

Les nouvelles restrictions élargissent la liste établie en juin et sont plus étendues et plus punitives que celles mises en place lors de la première présidence de Trump, qui visaient principalement des pays à majorité musulmane et qui avaient été annulées en 2021.

L’Union africaine a exhorté les États-Unis à protéger leurs frontières "d’une manière équilibrée, fondée sur des preuves et reflétant les liens durables et le partenariat" entre les États-Unis et l’Afrique, a déclaré le porte-parole du bloc, Nuur Mohamu.

Cette position reprenait la déclaration faite par le bloc en juin, lorsque le président américain Donald Trump avait rétabli les restrictions de voyage de son premier mandat.

L’interdiction élargie

Parmi les cinq pays dont les ressortissants ont été ajoutés mardi à la liste de ceux interdits d’entrée aux États-Unis, quatre se trouvent en Afrique : le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Soudan du Sud, qui faisait déjà face à d’importantes restrictions de voyage. Figurent également sur la liste la Syrie ainsi que les personnes munies de documents de voyage délivrés par l’Autorité palestinienne, qui administre la Cisjordanie.

D’autres pays — dont la Sierra Leone en Afrique et le Laos en Asie — étaient soumis à des restrictions partielles lors de la première présidence de Trump et également en juin ; ils ont désormais été placés sur la liste des restrictions complètes.

Douze des 15 pays faisant l’objet de restrictions partielles se trouvent aussi en Afrique. Il s’agit de l’Angola, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Gambie, du Malawi, de la Mauritanie, du Nigeria, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe. Les autres sont deux pays des Caraïbes — Antigua-et-Barbuda et la Dominique — ainsi que les Tonga, dans le Pacifique Sud.

Les mesures élargies de Trump lient également les limitations d’entrée à des préoccupations liées à la sécurité, à la documentation et aux dépassements de durée de visa.

L’Union africaine, qui regroupe 55 pays, a mis en garde contre "l’impact négatif potentiel de telles mesures sur les liens entre les peuples, les échanges éducatifs, les relations commerciales et les relations diplomatiques plus larges" construites au fil des décennies.

La Sierra Leone, désormais inscrite sur la liste des interdictions complètes, a déclaré dans un communiqué mercredi qu’elle espérait engager un dialogue avec Washington afin que la décision soit réexaminée. Ce pays d’Afrique de l’Ouest a affirmé qu’il "demeurerait attaché au renforcement de la coopération internationale et à la prise en compte des préoccupations migratoires soulevées par le gouvernement américain", ajoutant que les autorités sont "activement engagées dans un dialogue continu et constructif avec les autorités américaines".

Au Mali, ajouté mardi à la liste des interdictions complètes, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Samuel Saye, a déclaré qu’il était "trop tôt pour commenter" — une réaction reprise par de nombreux responsables à travers l’Afrique.

Mesure jugée injuste

Plusieurs analystes et militants ont qualifié ces mesures d’injustes, y voyant le signe de relations incohérentes entre les États-Unis et l’Afrique, ainsi qu’une occasion pour les rivaux de Washington, comme la Russie et la Chine, de renforcer davantage leurs liens avec le continent.

Des citoyens ordinaires ont également exprimé leur malaise et leurs inquiétudes.

"Je pense que cette position est injuste, car elle met tous les Nigérians dans le même sac", a déclaré Ramlah Ibrahim Nok, avocate d’affaires dans la capitale nigériane, Abuja. Le Nigeria figure sur la liste des restrictions partielles.

De nombreux Nigérians voyagent pour "les études, les affaires et le tourisme", a-t-il expliqué, ajoutant que les autorités de son propre pays devraient aussi faire leur part pour faire face à des problèmes tels que les dépassements de visa par des Nigérians se rendant aux États-Unis.

Beverly Ochieng, analyste au sein du groupe Control Risks à Dakar, la capitale du Sénégal, a prédit que l’interdiction de Trump rendra probablement les relations entre les États-Unis et plusieurs pays africains "incohérentes, imprévisibles et difficiles".

Cette mesure réduit également les perspectives de coopération et pourrait pousser certains gouvernements à se tourner vers d’autres partenaires pour établir des relations solides. "C’est vraiment regrettable", a déclaré Mohamed Keita, un résident malien de 45 ans, ajoutant que la "décision de Washington pourrait pénaliser les Maliens qui font des affaires avec les États-Unis".

Toujours au Mali, Abdoulaye Fofana, 31 ans, a déclaré craindre des représailles si les autorités maliennes "appliquent le principe de réciprocité : ce sont les Maliens binationaux qui en seraient affectés".

Mauvais timing

Les amateurs de sport sont également inquiets, en particulier ceux qui espéraient se rendre aux États-Unis pour les matchs de la Coupe du monde de football 2026, que le pays co-organise avec le Canada et le Mexique.

Pape Seye, chauffeur de taxi à Dakar, a indiqué avoir entendu parler « d’exemptions de la FIFA pour les joueurs et le personnel des équipes qualifiées », mais s’inquiète de savoir si « les supporters pourront eux aussi s’y rendre » en vertu de la nouvelle mesure.

Au Soudan du Sud, ajouté à la liste des interdictions complètes, le militant des droits humains Rajab Mohandis a déclaré que cette mesure constitue « une expression ouverte de la frustration croissante de l’administration Trump à l’égard du gouvernement » de ce pays africain.

Il a ajouté que l’interdiction est « une manière d’invoquer des conséquences diplomatiques » à la suite des inquiétudes américaines concernant la lente mise en œuvre d’un accord de paix signé en 2018 pour mettre fin à cinq années de conflit au Soudan du Sud, conflit qui a fait plus de 400 000 morts.