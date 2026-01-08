Les USA suspendent leur aide au gouvernement de la Somalie

Les États-Unis suspendent leur aide au gouvernement fédéral somalien. Le département d’État américain annonce l’arrêt de tous les programmes en cours, après de graves accusations de détournement de l’aide humanitaire.

Selon Washington, des responsables somaliens auraient fait détruire un entrepôt du Programme alimentaire mondial financé par les États-Unis, et saisi 76 tonnes de nourriture destinées à des civils vulnérables. L’administration Trump affirme appliquer une politique de tolérance zéro face au gaspillage, au vol et au détournement de l’aide internationale.

La reprise de l’aide américaine dépendra désormais des mesures prises par le gouvernement somalien pour assumer ses responsabilités et corriger ces pratiques. Un examen détaillé de tous les programmes en Somalie est en cours afin d’identifier ceux qui bénéficient directement ou indirectement aux autorités fédérales.

Cette décision intervient dans un contexte de relations tendues entre Washington et la communauté somalienne, notamment aux États-Unis, où les restrictions migratoires ont été renforcées.

La Somalie, l’un des pays les plus pauvres au monde, reste fortement dépendante de l’aide internationale, dans un contexte de conflits persistants et de crises humanitaires répétées.