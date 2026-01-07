Éthiopie : au moins 22 migrants morts dans un accident de camion

Au moins 22 migrants éthiopiens ont été tués et plus de 60 blessés après le renversement du camion dans lequel ils voyageaient, dans la région nord de l’Afar, ont indiqué mardi les autorités locales.

L’Éthiopie est l’un des principaux points de départ de la "route orientale", par laquelle les migrants quittent la Corne de l’Afrique à la recherche de travail dans les riches pays du Golfe.

Des milliers de migrants africains empruntent cette route à travers la mer Rouge, principalement de Djibouti vers le Yémen, pour chercher un emploi comme ouvriers ou travailleurs domestiques.

L’accident s’est produit tôt mardi à Semera, dans la région de l’Afar, à plusieurs centaines de kilomètres à l’ouest de Djibouti.

"L’accident s’est produit lorsqu’un camion s’est renversé alors qu’il transportait de nombreuses personnes, trompées par des passeurs illégaux et qui ne comprenaient pas le danger de cet itinéraire", ont déclaré les autorités régionales dans un communiqué de presse.

Le bilan fait état de 22 morts et de 65 blessés, selon le communiqué.

Une photo publiée sur la page Facebook des autorités de l’Afar montrait un camion renversé, dont la cabine passagers et la partie arrière étaient détruites.

L’Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique avec environ 130 millions d’habitants, et plus de 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.

Entre janvier et septembre 2025, on a recensé 890 décès et disparitions le long de la route orientale, selon l’Organisation internationale pour les migrations — soit plus du double des 421 décès enregistrés sur la même période en 2024.