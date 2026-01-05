Nicolás Maduro devant la justice américaine plaide non coupable

Le président vénézuélien Nicolás Maduro est arrivé lundi dans un tribunal de New York, quelques jours après avoir été capturé à Caracas lors d’une opération militaire américaine surprise, selon des images diffusées par les médias.

Âgé de 63 ans, Nicolás Maduro est apparu menotté, escorté par plusieurs agents des forces de l’ordre lourdement armés, avant ce qui pourrait marquer le début d’un long bras de fer judiciaire sur la possibilité de le juger aux États-Unis. À l’extérieur du tribunal, des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer l’action de l’administration Trump au Venezuela.

Certains scandaient : « Pas de troupes au sol, pas de bombes dans le ciel ! Les États-Unis hors de partout ! » Un acte d’accusation de 25 pages, rendu public samedi, accuse Nicolás Maduro et plusieurs de ses proches d’avoir collaboré avec des cartels de la drogue afin de faciliter l’acheminement de milliers de tonnes de cocaïne vers les États-Unis. En cas de condamnation, ils encourent la réclusion à perpétuité. Le document affirme que des responsables vénézuéliens ont travaillé directement avec le gang criminel Tren de Aragua.

Toutefois, une évaluation des services de renseignement américains publiée en avril, s’appuyant sur les 18 agences du renseignement, n’a établi aucun lien de coordination entre ce groupe et le régime de Caracas. Nicolás Maduro et son épouse ont été arrêtés samedi lors d’une opération militaire américaine menée dans leur résidence fortement sécurisée de la capitale vénézuélienne.

« Je suis innocent », a lancé l’ancien leader de 63 ans, s’exprimant en espagnol avec l’aide d’un traducteur devant le juge du Southern District de Manhattan, qui lui a signifié officiellement son inculpation pour quatre chefs d’accusation, dont narcoterrorisme.

Cette intervention a provoqué une vive réaction internationale, soulevant de sérieuses questions juridiques et déclenchant une crise diplomatique d’ampleur.