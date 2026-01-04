Venezuela : les populations sous le choc après la capture du président Maduro

Les Vénézuéliens à Caracas ont réagi avec crainte et incertitude après les informations faisant état de la capture apparente du président Nicolás Maduro par les États-Unis.

Les États-Unis ont lancé samedi matin une « frappe à grande échelle » contre le Venezuela et ont déclaré que son président avait été capturé et exfiltré du pays après des mois de pression intense sur le gouvernement Maduro — une opération nocturne extraordinaire annoncée par le président Donald Trump sur les réseaux sociaux quelques heures après l'attaque.

« Comment je me sens ? Effrayée, comme tout le monde », a déclaré Noris Prada, une habitante de Caracas. « Les Vénézuéliens se sont réveillés effrayés, beaucoup de familles n'ont pas pu dormir. »

D'autres ont exprimé leur colère face au rôle joué par les États-Unis. « Ils imposent la loi », a déclaré Alfonso Valdez, électricien. « Ils se comportent comme la police du monde. Une police assassine, ce sont des assassins. »

Les rues étaient calmes dans certains quartiers de la capitale alors que de la fumée s'élevait du complexe militaire de Fuerte Tiuna.

Cette frappe est intervenue après que l'administration Trump ait passé plusieurs mois à intensifier la pression sur Maduro, notamment en renforçant considérablement la présence militaire américaine dans les eaux au large de l'Amérique du Sud et en attaquant des bateaux dans l'est du Pacifique et dans les Caraïbes accusés de transporter de la drogue.