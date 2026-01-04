Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Venezuela : les populations sous le choc après la capture du président Maduro

Patrouille de police à La Guaira, au Venezuela, le samedi 3 janvier 2026, après la capture du président Nicolás Maduro.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Ali Bamba

Venezuela

Les Vénézuéliens à Caracas ont réagi avec crainte et incertitude après les informations faisant état de la capture apparente du président Nicolás Maduro par les États-Unis.

Les États-Unis ont lancé samedi matin une « frappe à grande échelle » contre le Venezuela et ont déclaré que son président avait été capturé et exfiltré du pays après des mois de pression intense sur le gouvernement Maduro — une opération nocturne extraordinaire annoncée par le président Donald Trump sur les réseaux sociaux quelques heures après l'attaque.

« Comment je me sens ? Effrayée, comme tout le monde », a déclaré Noris Prada, une habitante de Caracas. « Les Vénézuéliens se sont réveillés effrayés, beaucoup de familles n'ont pas pu dormir. »

D'autres ont exprimé leur colère face au rôle joué par les États-Unis. « Ils imposent la loi », a déclaré Alfonso Valdez, électricien. « Ils se comportent comme la police du monde. Une police assassine, ce sont des assassins. »

Les rues étaient calmes dans certains quartiers de la capitale alors que de la fumée s'élevait du complexe militaire de Fuerte Tiuna.

Cette frappe est intervenue après que l'administration Trump ait passé plusieurs mois à intensifier la pression sur Maduro, notamment en renforçant considérablement la présence militaire américaine dans les eaux au large de l'Amérique du Sud et en attaquant des bateaux dans l'est du Pacifique et dans les Caraïbes accusés de transporter de la drogue.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.