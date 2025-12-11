Venezuela : Maduro tourne en dérision le prix Nobel de la paix

Le président vénézuélien Nicolás Maduro est descendu dans la rue mercredi et a défilé avec ses partisans dans le centre de Caracas, quelques heures après que la dirigeante de l'opposition Maria Corina Machado ait reçu le prix Nobel de la paix.

M. Maduro s'est moqué d'elle, l'appelant par des termes désobligeants et disant qu'ils remplissaient le prix Nobel de la paix avec du sang et de la guerre.

"Plus de Vietnam, plus de Somalie, plus d'Irak, plus d'Afghanistan, plus de Libye. Arrêtez les guerres pour toujours, bon sang ! Arrêtez les guerres, arrêtez les massacres impériaux", a déclaré le président vénézuélien.

La dirigeante de l'opposition vénézuélienne, Mme Machado, était absente mercredi de la cérémonie en Norvège au cours de laquelle elle devait recevoir le prix Nobel de la paix de cette année. La fille de Mme Machado a accepté le prix en son nom lors d'une cérémonie qui s'est transformée en un rassemblement pour la démocratie, mais aussi en une mise en accusation du gouvernement vénézuélien, les participants ayant entendu en détail les violations documentées des droits de l'homme perpétrées contre les opposants réels ou supposés du président Nicolás Maduro. Mme Machado n'a pas été vue en public depuis le 9 janvier, date à laquelle elle a été brièvement arrêtée après avoir rejoint des sympathisants lors d'une manifestation antigouvernementale à Caracas, la capitale du Venezuela.

Le lendemain, M. Maduro a prêté serment pour un troisième mandat de six ans, malgré les preuves crédibles qu'il avait perdu l'élection présidentielle.