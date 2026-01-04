Les Vénézuéliens de Floride célèbrent la chute du président Maduro

Les Vénézuéliens du sud de la Floride ont scandé "liberté" et drapé des drapeaux sur leurs épaules samedi pour célébrer l'opération militaire américaine visant à capturer le président Nicolás Maduro et à le chasser du pays.

Il s'agit d'un résultat stupéfiant auquel ils aspiraient depuis des années. Mais beaucoup s'interrogent sur l'avenir de leur pays.

"C'est une combinaison de sentiments, bien sûr", a déclaré à l'Associated Press Alejandra Arrieta, 55 ans, qui est arrivée aux États-Unis en 1997. "Il y a des craintes. Il y a de l'excitation. Cela fait tellement d'années que nous attendons cela. Il fallait que quelque chose se passe au Venezuela. Nous avons tous besoin de liberté.

Alexa Perez, 28 ans, a déclaré qu'elle attendait ce moment depuis des années.

"Merci, président Trump. C'est notre deuxième liberté. C'est notre jour de l'indépendance à partir d'aujourd'hui", a déclaré Mme Perez.

Elle s'est mariée il y a une semaine et a déclaré que cette nouvelle était le "meilleur cadeau de mariage" possible.

Son mari, Aldo Amenta, 35 ans, a déclaré qu'ils avaient d'abord été effrayés, excités et désorientés, mais qu'ils s'étaient sentis mieux lorsqu'ils avaient appris que les membres de leur famille étaient sains et saufs.

"Nous sommes vraiment heureux et enthousiastes à l'idée que les portes sont ouvertes pour le Venezuela, pour tous nos concitoyens qui méritent une chance", a déclaré M. Amenta.

Mme Perez et son mari ont tous deux réagi positivement à l'intention apparente des États-Unis de diriger le Venezuela, au moins temporairement, et d'exploiter ses vastes réserves de pétrole pour les vendre à d'autres pays, estimant que c'était peut-être le seul moyen d'assurer une transition en douceur.

Tôt samedi, les gens se sont précipités à El Arepazo, à Doral, lorsque la nouvelle de l'éviction de M. Maduro s'est répandue.

Les gens ont commencé à se rassembler à l'extérieur du restaurant dès que la nouvelle est tombée. Les cuisiniers ont reçu l'ordre de rester pour préparer davantage de nourriture en prévision de la forte demande. Des centaines de personnes se sont présentées, et la foule n'a cessé de croître au fil de la journée.

Doral est la banlieue de Miami où le président Donald Trump possède un terrain de golf et où près de la moitié de la population est d'origine vénézuélienne.

M. Trump a insisté samedi sur le fait que le gouvernement américain dirigerait le pays, au moins temporairement, et qu'il le faisait déjà. Cette action a marqué le point culminant d'une campagne de pression croissante de l'administration Trump sur ce pays d'Amérique du Sud riche en pétrole, ainsi que des semaines de planification qui ont permis de suivre les habitudes comportementales de M. Maduro.

Après la conférence de presse de M. Trump sur les actions américaines au Venezuela, les personnes encore rassemblées à l'extérieur du restaurant de Doral ont chanté, dansé et brandi des drapeaux. Un percussionniste a joué du tambour avec la foule qui chantait.