Afrique du Sud : des dizaines de manifestants exigent la libération de Nicolas Maduro

Un homme brandit une pancarte représentant le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse lors d'une manifestation devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria, en ADS.   -  
Copyright © africanews
Alfonso Nqunjana/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Afrique du Sud

Jeudi, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade américaine dans la capitale sud-africaine pour protester contre l'intervention américaine au Venezuela et la capture de l'ancien président Nicolas Maduro.

Les manifestations ont été menées par des membres du Parti communiste sud-africain, un allié de l'African National Congress, qui a dénoncé les actions du président américain Donald Trump et appelé à la libération immédiate de Maduro.

Les manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade américaine à Pretoria avec des pancartes condamnant l'administration Trump et les intentions présumées des États-Unis de s'emparer des réserves pétrolières du Venezuela.

Certaines pancartes portaient les slogans « Ne touchez pas au Venezuela », « Libérez le président Maduro » et « Mettez fin à l'impérialisme américain ».

Ces manifestations font suite à la condamnation par le gouvernement sud-africain de la capture de Maduro et à ses appels à l'intervention des Nations unies.

La manifestante Sarah Mukwevho a déclaré qu'elle souhaitait « utiliser tous les mécanismes existants pour faire comprendre aux États-Unis, même s'ils en sont conscients, que tous les pays sont souverains et doivent être autorisés à faire ce qu'ils veulent ».

L'Afrique du Sud a récemment connu des relations tendues avec les États-Unis, avec des différends diplomatiques liés aux accusations de Trump selon lesquelles l'Afrique du Sud permettrait un « génocide blanc » contre la communauté minoritaire blanche afrikaner du pays.

« C'est notre engagement envers le droit international et la Charte des Nations Unies qui motive notre profonde inquiétude face aux actions des États-Unis au Venezuela, qui ont porté atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté d'un État membre de l'ONU appelé Venezuela », a déclaré cette semaine le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

« Nous rejetons catégoriquement les actions des États-Unis et nous soutenons le peuple vénézuélien. Nous exigeons également la libération du président Majuro et de son épouse », a-t-il ajouté.

