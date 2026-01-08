Afrique du Sud : des dizaines de manifestants exigent la libération de Nicolas Maduro

Jeudi, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade américaine dans la capitale sud-africaine pour protester contre l'intervention américaine au Venezuela et la capture de l'ancien président Nicolas Maduro.

Les manifestations ont été menées par des membres du Parti communiste sud-africain, un allié de l'African National Congress, qui a dénoncé les actions du président américain Donald Trump et appelé à la libération immédiate de Maduro.

Les manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade américaine à Pretoria avec des pancartes condamnant l'administration Trump et les intentions présumées des États-Unis de s'emparer des réserves pétrolières du Venezuela.

Certaines pancartes portaient les slogans « Ne touchez pas au Venezuela », « Libérez le président Maduro » et « Mettez fin à l'impérialisme américain ».

Ces manifestations font suite à la condamnation par le gouvernement sud-africain de la capture de Maduro et à ses appels à l'intervention des Nations unies.

La manifestante Sarah Mukwevho a déclaré qu'elle souhaitait « utiliser tous les mécanismes existants pour faire comprendre aux États-Unis, même s'ils en sont conscients, que tous les pays sont souverains et doivent être autorisés à faire ce qu'ils veulent ».

L'Afrique du Sud a récemment connu des relations tendues avec les États-Unis, avec des différends diplomatiques liés aux accusations de Trump selon lesquelles l'Afrique du Sud permettrait un « génocide blanc » contre la communauté minoritaire blanche afrikaner du pays.

« C'est notre engagement envers le droit international et la Charte des Nations Unies qui motive notre profonde inquiétude face aux actions des États-Unis au Venezuela, qui ont porté atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté d'un État membre de l'ONU appelé Venezuela », a déclaré cette semaine le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

« Nous rejetons catégoriquement les actions des États-Unis et nous soutenons le peuple vénézuélien. Nous exigeons également la libération du président Majuro et de son épouse », a-t-il ajouté.