Nigeria : parade, musique et danse au Carnaval de Calabar 2025

Chaque mois de décembre, Calabar, capitale de l’État de Cross River, devient l’épicentre de l’une des manifestations culturelles les plus spectaculaires du continent africain.

Le Carnaval de Calabar, organisé du 1er au 31 décembre, attire chaque année des foules venues de tout le Nigeria et de l’étranger, confirmant son statut de rendez-vous incontournable en Afrique de l’Ouest.

Au cœur des festivités, le grand défilé de rue offre un spectacle impressionnant : chars monumentaux, costumes flamboyants et danseurs évoluent sur près de douze kilomètres au rythme des percussions traditionnelles, de l’afrobeat et des musiques contemporaines. Cinq grandes bandes — Masta Blasta, Bayside, Freedom, Seagull et Passion 4 — s’affrontent dans une compétition inspirée du carnaval de Rio, chacune défendant un thème culturel ou sociétal.

Mais le Carnaval de Calabar ne se limite pas à une parade. Concerts, événements culturels, compétitions sportives, concours de la Reine du Carnaval et fêtes de rue rythment tout le mois de décembre. Le festival met également en valeur la diversité ethnique du Nigeria à travers des parades culturelles où musiques, danses et costumes traditionnels illustrent l’unité du pays dans sa pluralité.

Cette année, l’événement a pris une dimension encore plus internationale avec la participation de la communauté de la CEDEAO ainsi que des ambassades du Portugal et d’Espagne. Pour les organisateurs, il s’agit de conjuguer ouverture sur le monde et valorisation de l’héritage local, en rendant hommage au passé tout en préparant l’avenir.