États-Unis : Zohran Mamdani élu maire de New York

Zohran Mamdani a été élu maire de New York. Une victoire qui couronne l'ascension fulgurante de ce démocrate né en Ouganda qui, il y a un an à peine, était un législateur d'État peu connu.

Le désormais maire de New York s'est adressé directement à Trump pendant la célébration de sa victoire mardi soir. "Pour atteindre l'un d'entre nous, vous devrez passer par nous tous". "Alors Donald Trump, puisque je sais que vous nous regardez, j'ai quatre mots à vous dire : Montez le volume !", a-t-il lancé au républicain.

Les relations entre les deux acteurs ont de l'eau dans le gaz. Le locataire de la Maison Blanche a menacé de suspendre les financements fédéraux à New York et de prendre le contrôle de la ville en cas de victoire du démocrate . "New York restera une ville d'immigrés, une ville construite par des immigrés, alimentée par des immigrés et, à partir de ce soir, dirigée par un immigré", a déclaré l'heureux élu.

Zohran Mamdani 34 ans, a battu l'ancien gouverneur Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa lors de l'élection de mardi.