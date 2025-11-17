USA : Donald Trump envisage une rencontre avec Zohran Mamdani

Le président Donald Trump a indiqué dimanche qu'il envisageait de rencontrer le maire élu de New York, Zohran Mamdani, et a déclaré qu'ils allaient "trouver une solution", dans ce qui pourrait être une détente pour le président républicain et la star politique démocrate qui se sont mutuellement opposés sur le plan politique.

Depuis des mois, M. Trump s'en prend à M. Mamdani, le qualifiant à tort de "communiste" et prédisant la ruine de sa ville natale, New York, si le socialiste démocrate était élu. Il a également menacé d'expulser M. Mamdani, qui est né en Ouganda et a été naturalisé américain, et de retirer les fonds fédéraux à la ville.

M. Mamdani est passé du statut d'obscur législateur d'État à celui de star des médias sociaux et de symbole de la résistance contre M. Trump au cours de sa campagne pour la mairie. Il a fait campagne sur un ensemble de politiques progressistes et sur un message qui s'opposait radicalement au programme agressif et anti-immigrés que M. Trump a mis en œuvre au cours de son second mandat à la Maison-Blanche.

Le jeune homme de 34 ans a séduit un large échantillon de New-Yorkais et a battu l'un de ses poids lourds politiques, l'ancien gouverneur Andrew Cuomo, avec près de 9 points de pourcentage.

Dans son discours de victoire le soir de l'élection, M. Mamdani a déclaré qu'il voulait que New York montre au pays comment vaincre le président. Mais le lendemain, alors qu'il parlait de ses plans pour mettre New York à l'abri de Trump une fois qu'il prendrait ses fonctions en janvier, le nouveau maire a également déclaré qu'il était prêt à travailler avec n'importe qui, y compris le président, si cela pouvait aider les New-Yorkais.

Les représentants de M. Mamdani n'ont pas fait de commentaire immédiat dimanche soir sur les remarques du président, mais un porte-parole a rappelé les remarques du maire élu la semaine dernière, lorsqu'il a déclaré qu'il prévoyait de contacter la Maison Blanche "parce qu'il s'agit d'une relation qui sera cruciale pour le succès de la ville".

M. Trump a exprimé un sentiment similaire dimanche.

"Le maire de New York aimerait nous rencontrer. Nous trouverons une solution", a déclaré M. Trump aux journalistes alors qu'il s'apprêtait à rentrer à Washington après avoir passé le week-end en Floride.