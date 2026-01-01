Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

USA : né en Ouganda, Mamdani prête serment comme maire de New York

Le maire élu Zohran Mamdani prête serment lors d'une cérémonie d'investiture dans la station de métro Old City Hall, le jeudi 1er janvier 2026, à New York.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Etats-Unis

New York a vécu un moment historique juste après minuit ce jeudi, lorsque Adrian Mamdani a prêté serment comme nouveau maire de la plus grande ville des États-Unis.

La cérémonie s’est tenue dans l’ancienne station de métro de City Hall à Manhattan, célèbre pour ses voûtes impressionnantes et son architecture emblématique.

Le démocrate Mamdani devient ainsi le premier maire musulman de New York, posant sa main sur le Coran lors de son serment. « C’est véritablement l’honneur et le privilège d’une vie », a déclaré Mamdani à l’issue de la cérémonie.

La procédure a été conduite par la procureure générale de New York, Letitia James, alliée politique de Mamdani. Une seconde assermentation publique est prévue plus tard dans la journée à l’hôtel de ville, où le sénateur Bernie Sanders présidera la cérémonie. Elle sera suivie d’une grande fête sur Broadway, dans le « Canyon of Heroes », lieu emblématique des célèbres défilés new-yorkais.

Mamdani, 34 ans, devient également le premier maire de la ville d’origine sud-asiatique et africaine, et l’un des plus jeunes à occuper ce poste depuis plusieurs générations. Sa campagne avait mis l’accent sur l’accessibilité au logement et le coût de la vie, promettant des politiques pour améliorer la vie des habitants, notamment la gratuité de la garde d’enfants, des transports publics et un gel des loyers pour environ un million de foyers.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.