Gaza : l'Irlande promet une aide humanitaire de 49 millions de dollars

Des Palestiniens transportent des jerrycans en plastique remplis d'eau sous une pluie battante dans un camp de déplacés à Gaza, mardi 13 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
Jehad Alshrafi/Copyright 2026, The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Gaza

La ministre irlandaise des Affaires étrangères, du Commerce et de la Défense a effectué une visite côté égyptien du poste-frontière de Rafah.

Mardi, Helen McEntee, était accompagnée de responsables égyptiens, dont le gouverneur régional du Sinaï-Nord, Khaled Megawer pour un point de la situation actuelle.

La délégation a également visité les entrepôts du Croissant-Rouge égyptien dans la ville d'El-Arish, où sont stockées des caisses d'aide humanitaire.

A cette occasion, McEntee a indiqué que l'Irlande allouerait 49 millions de dollars d'aide humanitaire aux Palestiniens de la bande de Gaza.

Ce point de passage est une voie essentielle pour l'acheminement de l'aide et les évacuations médicales à destination et en provenance de la bande de Gaza.

La majorité des Palestiniens vivent dans des tentes de fortune depuis que la destruction de leurs domiciles par les frappes d'Israel.

Les plus de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza luttent pour se protéger du froid, notamment des pluies et des tempêtes violentes, alors que l'aide humanitaire fait défaut. Israël interdit les caravanes hautement nécessaires en plein hiver.

Les organisations humanitaires affirment en effet que les matériaux nécessaires à la construction d'abris ne parviennent pas en quantité suffisante à Gaza pendant la trêve.

